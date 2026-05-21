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Cienciano vs Atlético Mineiro: ¿Qué pasa si el ‘papá’ gana, empata o pierde rumbo a clasificación a octavos de la Copa Sudamericana 2026?

El equipo de Horacio Melgarejo visitará al ‘gallo’ en Belo Horizonte con la misión de sacar un buen resultado para asegurar su pase a la siguiente fase. Conoce los escenarios del encuentro

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Cienciano busca consolidar su liderazgo en el Grupo B de la Copa Sudamericana. - Crédito: Difusión
Cienciano busca consolidar su liderazgo en el Grupo B de la Copa Sudamericana. - Crédito: Difusión

El Cienciano afronta un desafío clave hoy, jueves 21 de mayo, al medirse con Atlético Mineiro en el Arena MRV de Belo Horizonte. Este encuentro corresponde a la quinta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 y puede definir el futuro de ambos equipos en el certamen.

Ambas escuadras llegan separadas por apenas tres puntos en la tabla, lo que aumenta la tensión y las expectativas de cara al cierre de la fase de grupos. El conjunto cusqueño, conocido por su espíritu competitivo, buscará repetir el triunfo conseguido ante el elenco brasileño en la tercera jornada, pero esta vez como visitante.

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¿Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a octavos de final?

El panorama para Cienciano, líder del Grupo B con 7 puntos, es alentador de cara a la clasificación en la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño depende de sí mismo para mantener su posición y avanzar a la siguiente ronda, pero necesita sumar en su visita a Atlético Mineiro para asegurar su presencia en los octavos de final.

Un triunfo o empate en Belo Horizonte garantizaría que el ‘papá’ continúe en zona de clasificación y sostenga la ventaja de cara a la última fecha del grupo. En caso de una derrota, el equipo peruano aún tendría la posibilidad de definir su futuro como local ante Juventud, aunque ya no dependería exclusivamente de su propio resultado para terminar primero y avanzar directamente a octavos.

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La situación exige que Cienciano busque al menos un punto en Brasil. Perder ante Atlético Mineiro complicaría su objetivo de liderar el grupo, pero no lo dejaría fuera de competencia, siempre y cuando logre un buen resultado en el cierre de la fase regular. La definición del grupo se mantiene abierta, y cada partido adquiere valor decisivo para las aspiraciones del cuadro peruano.

A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026.
A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026.

Tabla de posiciones del Grupo B por la Copa Sudamericana 2026

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo viaja a Brasil con la posibilidad de asegurar su pase si logra un resultado favorable. La competencia se intensifica, ya que todos los equipos del grupo disputarán sus partidos de la quinta jornada en simultáneo, lo que añade presión y suspenso a la definición.

Antes del inicio de esta fecha, Cienciano ocupa el primer lugar del Grupo B, dependiendo de sí mismo para mantenerse en la cima. Un triunfo en Belo Horizonte lo dejaría muy cerca de la clasificación y reafirmaría sus credenciales como aspirante en el certamen continental.

Tabla de posiciones del Grupo B previo a la fecha 5 por la Copa Sudamericana 2026
Tabla de posiciones del Grupo B previo a la fecha 5 por la Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Cienciano vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026

El encuentro entre Cienciano y Atlético Mineiro por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 podrá seguirse en Perú y otros países de Latinoamérica a través de DSports, tanto en televisión como en streaming mediante la plataforma DGO. En Brasil, la transmisión estará disponible por Paramount+.

Además, los aficionados contarán con la cobertura digital de Infobae Perú, que ofrecerá información previa al partido, actualizaciones en tiempo real, declaraciones de jugadores y cuerpo técnico, así como todos los detalles relevantes sobre el desarrollo del duelo. De esta manera, quienes sigan a Cienciano tendrán acceso a múltiples opciones para no perderse ningún instante de este compromiso clave en la definición del grupo.

Canal TV del Atlético Mineiro vs Cienciano por Copa Sudamericana 2026. - créditos: Conmebol
Canal TV del Atlético Mineiro vs Cienciano por Copa Sudamericana 2026. - créditos: Conmebol

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