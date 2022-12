Bárbara Cayo envía un emotivo mensaje a su hija Alessia Rovegno antes de su participación en el Miss Universo 2022

Bárbara Cayo le envía un emotivo mensaje a su hija antes de su participación en el Miss Universo 2022. Instagram

Faltan muy pocos días para que nuestra ‘Miss Perú’, Alessia Rovegno ingrese a participar al certamen internacional, ‘Miss Universo 2022′, y una de las personas más importantes en su vida le ha querido dedicar unas palabras.

Se trata de su madre Bárbara Cayo, quien utilizó sus redes sociales para desearle mucha suerte a su hija para que tenga una participación exitosa en el certamen de belleza.

“Toda la suerte del mundo para ti, mi reina, literal ya acercándote a la recta semifinal Alessia Rovegno Cayo. Dejando al Perú en alto”, fueron las palabras llena de orgullo de la actriz.

Y la novia de Hugo García le respondió con un mensaje lleno de cariño. “Te amo”. Como se recuerda, Alessia viajó el pasado lunes 26 de diciembre hacia Estados Unidos para poder prepararse y dar lo mejor de sí en el Miss Universo 2022 , donde competirá contra 85 mujeres de todo el mundo.

Alessia es despedida con mucho cariño por el público peruano

Antes de subir al avión, la reina de belleza fue sorprendida por decenas de fanáticos que llegaron al aeropuerto Jorge Chávez para despedirla. En las instalaciones del aeródromo, la Miss Perú 2022, quien usó su banda de Miss Perú, conversó con sus seguidores y con algunos medios de prensa mientras esperaba su vuelo. Sus fanáticos gritaron su nombre y le desearon la mejor de las suertes para traer la corona a casa.

“Chicos, muchas gracias por estar todos presentes. No lo digo muy seguido, pero una de las cosas que más me ha gustado de ser Miss Perú es la gente, son ustedes. Me da un apoyo muy grande, muchas gracias de todo corazón. Vamos a ir al Miss Universo para traer la corona. Voy a dar lo mejor y a dejar el nombre del Perú en alto, vamos con todo”, expresó emocionada.

Alessia recibe palabras de elogio en programa de Telemundo

UN programa de Televisa Univisión resaltó la belleza natural de la modelo peruana y la colocó entre sus favoritas para ganar el certamen internacional. Kerly Ruiz, presentadora de ‘Siéntese quien pueda’, describió a la reina de belleza nacional como “una niña de 24 años, 1.80 de estatura, ojos claros, rubia, natural, no tiene ninguna operación. Es cantante y modelo”.

Además, señaló que Alessia tiene una notable historia de superación, pues logró superar las fuertes críticas que recibió al coronarse como Miss Perú. Luego de ver las fotografías de Alessia Rovegno, otra de las panelistas resaltó que la peruana destaca sobre las demás candidatas por no haber pasado por el quirófano.

“No tiene ni una cirugía, es una muñeca. No necesita ninguna operación porque no la necesita. Muchas de Venezuela y Colombia vienen preparaditas, con muchos cambios”, indicó Patty Álvarez.

¿Cuándo y dónde poder ver el Miss Universo 2022?

El concurso Miss Universo 2022 se realizará el sábado 14 de enero de 2023 en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial en Nueva Orleans, Estados Unidos. Originalmente, el certamen de belleza estaba pactado para realizarse este año; sin embargo, se reprogramó la fecha debido a un posible choque con el Mundial de Qatar 2022. Y será trasmitido en vivo por la señal de la cadena de Telemundo.

¿Dónde podré ver Telemundo en vivo?

En nuestro país, los canales oficiales para que no te pierdas la trasmisión en vivo es: El canal 231 por DirecTV, el canal 112 por Claro TV, el canal 18 en Star Globalcom y los que tengan Cable Visión lo podrán ver en los canales 20 (SD) y 33.2 (HD).

