Mario Irivarren se sinceró sobre su rumoreado uso de esteroides: “En Combate pesaba 59 kilos”

Mario Irivarren se sinceró sobre su rumoreado uso de esteroides

Mario Irivarren habló sin tapujos sobre el cambio físico que experimentó su cuerpo desde que inició en ‘Combate’, reality de competencia donde saltó a la fama. La popular ‘Calavera coqueta’, sobrenombre que se le dio en el pasado por su delgadez, ha sido acusado de haberse inyectado esteroides y hasta de haber recurrido a las peptonas para lucir un derrier más voluminoso.

Inicialmente, el ahora competidor de ‘Esto es Guerra’ confesó que varios de sus compañeros pensaban que sus glúteos no eran naturales debido a una broma que se hizo en su momento, la cual terminó por difundirse por los pasillos del canal. “Ha sido una especie de teléfono malogrado”, dijo en su podcast ‘Com FM’.

Mario Irivarren y Fabianne Hayashida recordaron épocas de 'Combate' en su podcast Com FM.

“Tanto se divulgó que un día vino Matías (Ochoa), el nuevo integrante del programa, y me dijo ‘che, ¿cómo eso es de las peptonas? Acá los chicos dicen que te has puesto’. Le dije ‘loco, yo no me he puesto nada, así soy’. Es una broma, pero la gente se lo cree, pero yo ni sé que es eso”, agregó el modelo.

Mario Irivarren explicó que sus glúteos se ven más grandes de lo normal porque “la vida es muy injusta con mis piernas”. “El volumen de mis piernas no coincide con la cantidad de entrenamiento que yo les doy, es el músculo que yo más me enfoco. Mi tronco inferior, que recibió más estímulo por todo lo que he hecho, son mis glúteos. Me han crecido, y eso generó la broma”, sostuvo.

Mario Irivarren se volvió popular al participar en 'Combate', reality de competencia de ATV.

¿Usa esteroides?

Más adelante, el ‘Guerrero’ fue consultado sobre su supuesto uso de esteroides para aumentar su masa muscular. Fabianne Hayashida, más conocida como la ‘China’, se encargó de hacer la incómoda pregunta, resaltando que es un rumor que no solo lo afecta a él, sino también a la mayoría de chicos reality.

“No he usado, nunca. Hay un mal concepto de los esteroides y una interpretación negativa. Dios mío, la gente cree que aquel que se inyecta anabólicos va a su casa a ver Netflix y a comer una pizza, y amanece al día siguiente mamadísimo. Es sencillo y básico, los anabólicos te dan más fuerza, puedes usar más peso y te da una mejor recuperación (...) O sea, con anabólicos tienes que entrenar más duro, básicamente ir a masacrarte a un gimnasio”, señaló Mario.

Mario Irivarren

“La gente cree que si uno está mamadísimo es por ‘bah, anabólicos’. ¡Como si fuera fácil! Pero la verdad es que se mató en el gimnasio comiendo y entrenando. Te juro que si yo me metiera anabólicos, terminaría del porte de Rafael Cardozo cuando entró a Esto es Guerra’, a ese nivel estaría”, añadió.

Aunque la ‘China’ estuvo de acuerdo con sus palabras, resaltó que el cuerpo de Mario ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años. “Mi cuerpo ha crecido todo, mi biceps, mis hombros, mi espalda. Cuando yo entré a Combate pesaba 59 kilos, actualmente peso 82 kilos. He subido 23 kilos. No pretendan que después de subir esa cantidad, no me crezca todo. Obviamente me creció todo, es lo natural y normal”, respondió Irivarren.

Mario Irivarren, competidor de 'Esto es Guerra', aclaró que no usa esteroides.

