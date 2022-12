Estos son los horarios de los bancos y cajas para este sábado 31 de diciembre y lunes 2 de enero

Bancos y cajas en el Perú tendrán horario de atención especial por Año Nuevo.

A poco de culminar el 2022 y próximo a iniciar el 2023. Y aún tienes algún trámite pendiente por realizar en una entidad financiera, ya sea pagar una cuota de algún préstamo o hacer un depósito importante, es necesario que tomes en cuenta cuáles serán los horarios de atención de los principales bancos y cajas del país.

Para evitar contratiempos, los establecimientos de las entidades financieras ya informaron sobre los cambios que tendrán en sus espacios de atención al cliente; particularmente, durante el 31 de diciembre al 2 de enero.

Cabe precisar que los domingos, las entidades financieras no trabajan, pero este 31 de diciembre y 2 de enero todos los bancos y cajas atenderán. En este artículo, puedes tomar nota de cuáles son los días y horas que se mantendrán abiertos paras que realices cualquier tipo de transacción.

Es importante saber los horarios en caso su fecha de pago de algún préstamo personal o crédito hipotecario se encuentre programado para ese día. Esto evitará el cobro de comisiones o intereses.

BCP

Este sábado 31 de diciembre, el Banco de Crédito del Perú (BCP) atenderá desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.; mientras que, este lunes 2 de enero operará en su horario regular desde las 9.00 a.m. hasta las 6.00 p.m. Asimismo, todos sus canales de telefonía y digitales operarán con normalidad.

Interbank

Este sábado 31 de diciembre, las oficinas de la entidad bancaria funcionarán desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.; mientras que, este lunes 2 de enero habrá atención desde las 9.00 a.m. hasta las 6.00 p.m. Asimismo, los domingos y feriados la atención es vía WhatsApp: 993 119 000.

BBVA

Este sábado 31 de diciembre, las oficinas del Banco Continental también atenderán desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.; mientras que, este lunes 2 de enero operarán en su horario habitual desde las 9.00 a.m. hasta las 6.00 p.m.

Conoce los horarios que las entidades financieras tendrán durante el feriado el largo por fin de año.

Banbif

Este sábado 31 de diciembre, el banco tendrá sus oficinas abiertas desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.; en tanto, este lunes 2 de enero atenderá en horario normal desde las 9.00 a.m. hasta las 6.00 p.m.

Banco Pichincha

Este sábado 31 de diciembre, la entidad financiera atenderá desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.; mientras que, este lunes 2 de enero sus oficinas funcionarán con normalidad desde las 9.00 a.m. hasta las 6.00 p.m.

Scotiabank

Este sábado 31 de diciembre, las oficinas de Scotiabank operarán desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.; mientras que, este lunes 2 de enero atenderán en su horario habitual desde las 9.00 a.m. hasta las 6.00 p.m.

Banco Comercio

La entidad cuenta con 11 agencias en Lima, de las cuales sus horarios varían de acuerdo con la dirección. La atención de sus oficinas este sábado 31 de diciembre serán en dos horarios, que son desde las 9:15 a.m. a 12:30 p.m. y de 10:00 a.m. a 1:00 pm; mientras tanto, este lunes 2 de enero operarán en su horario habitual desde las 9.00 a.m. hasta las 6.00 p.m. (En algunas oficinas no habrá atención).

Banco Ripley

Este sábado 31 de diciembre, en esta entidad bancaria la atención será desde las 10:00 a.m. hasta las 8:30 p.m.; mientras que, este lunes 2 de enero sus oficinas funcionarán desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Banco Falabella

Este sábado 31 de diciembre, la atención de este banco será desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. y de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. (dependiendo de la agencia); mientras que, el lunes 2 de enero, sus oficinas operarán desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. No obstante, la entidad anunció que los horarios se modificarán en cualquier momento debido a las manifestaciones en algunas regiones del país.

Agencias del Banco de la Nación

La red de agencias del Banco de la Nación (BN) atenderá este sábado 31 de diciembre a través de sus 177 oficinas a nivel nacional que se realizará en el horario habitual de 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.; mientras que, el lunes 2 de enero, día no laborable para el sector público, operará en su horario regular de 8:00 a.m. hasta las 5 p.m.

El Semáforo de Atención es una herramienta en la página web del banco que muestra a los usuarios cuáles tienen menor o mayor afluencia, información que es actualizada en línea. Todas las agencias que marquen la luz verde en el semáforo tienen menor cantidad de personas en cola.

Es importante mencionar que, esta opción se actualiza de lunes a viernes en 3 horarios: 8:30 a.m., 11:30 a.m. y 1:30 p.m. y se puede visualizar de manera gratuita en www.bn.com.pe.

El BN recomienda utilizar los más de 1090 cajeros automáticos y más de 14 000 agentes MultiRed, distribuidos en todo el país y así evitar acercarse a las ventanillas del banco. También, recuerda proteger la clave secreta de la tarjeta de débito que es de uso personal.

El Banco de la Nación atenderán en sus 177 oficinas a nivel nacional.

Los usuarios también pueden hacer uso de canales alternos como la Banca por Internet, Banca Celular, App BN y Págalo.pe. Así también recomienda tomar todas las medidas de seguridad y control para el uso de sus claves y tarjetas de crédito y débito personales.

Financieras

CrediScotia

Este sábado 31 de diciembre, la empresa financiera atenderá desde las 9:30 a.m. hasta la 1:00 p.m.; mientras que, el lunes 2 de enero sus oficinas funcionarán desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Caja Trujillo

Este sábado 31 de diciembre, la atención al cliente en esta entidad financiera será desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.; en tanto, el lunes 2 de enero operará en su horario habitual de 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Caja Huancayo

Este sábado 31 de diciembre, Caja Huancayo atenderá al público desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.; mientras que, el lunes 2 de diciembre sus oficinas funcionarán desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Caja Piura

Este sábado 31 de diciembre, esta entidad financiera operará desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.; mientras que, el lunes 2 de diciembre sus oficinas atenderán desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Caja Arequipa

Este sábado 31 de diciembre, las oficinas de Caja Arequipa atenderán desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.; mientras que, el lunes 2 de diciembre operarán en su horario habitual desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Caja Sullana

Este sábado 31 de diciembre, la entidad operará desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.; mientras que, el lunes 2 de diciembre atenderá en su horario habitual desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

