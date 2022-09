Los depósitos a plazo en el Perú mantienen una importante tendencia al alza

En los últimos meses, los depósitos a plazo han experimentado un aumento considerable en sus tasas de interés.

Las tasas de interés de depósitos a plazo en bancos y cajas en el Perú hoy han subido entre 8.5% a 9% anual por un periodo mayor a 360 días. Esta coyuntura ha desatado una fuerte pugna entre las entidades financieras por captar ahorros del público ante el alza de tasa clave del Banco Central y el repunte de la inflación.

Este fenómeno podría continuar en los próximos meses ante la necesidad de liquidez de las entidades financieras y de contar con fondos disponibles para prestar dinero en el sistema financiero.

Ante tal contexto, Infobae conversó con el profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, quien explica las razones de por qué los bancos y cajas están pangado más por depósitos a plazo en el país.

El experto manifestó que este fenómeno financiero sucede básicamente porque hay dos efectos importantes, el primero tiene que ver con el Banco Central de Reserva (BCR) que viene subiendo por décimo tercera vez consecutiva su tasa de referencia, alcanzando el nivel de 6.50%; llegando tocar su máximo histórico.

“Esta situación genera que a los bancos les cueste más captar dinero. En ese sentido, tienen que ofrecer mejores tasas para poder conseguir dinero y luego lo puedan prestar al público, por eso se ofrecen tasas de depósitos a plazo de 8.5% a 9%. Esto no se veía anteriormente”, indicó el experto en finanzas.

Y el segundo efecto de este fenómeno tiene que ver con los retiros, tanto de las CTS como las AFP. En el caso de las AFP, los bancos quieren captar ese dinero que la gente está retirando, de 4 UIT’s o de hasta S/ 18,400. “Es evidentemente que las entidades financieras quieren pugnar por ese dinero, por ello tienen que ofrecer mejores tasas”, sostuvo Carrillo.

En el caso de las CTS pasa un fenómeno similar debido a que el Congreso ha aprobado el retiro voluntario indiscriminado de este beneficio hasta el 2024, por lo cual hay una fuga de dinero de los bancos. “Antes no se tocaba ese dinero hasta que las personas se vayan de la empresa”, comentó el experto.

“Los bancos de alguna manera tienen que capturar ese dinero a través de los depósitos a plazo. Es por ello que hoy en día se observa que los depósitos a plazo en promedio tienen incluso mejores tasas que la CTS, lo cual no se veía hace muchos años”, dijo Carrillo.

Sin embargo, el especialista de Pacífico Business School expresó que esta situación va a ser coyuntural y el próximo año muy probable las tasas de interés por los depósitos a plazo comiencen a bajar y vuelvan a la normalidad.

Las personas que dispongan de dinero extra o que posean ahorros como parte de su CTS o AFP deben aprovechar estas buenas tasas de los depósitos a plazo que difícilmente se va a volver a repetir en los próximos años.

Tasa de depósito a plazo podría subir a 10%

Esta tendencia alcista de la tasa de interés de los depósitos a plazo podría registrar un ligero incremento que incluso podría llegar a 10% por parte de las entidades financieras.

“Pero esto va a depender de cómo se comporte el Banco Central, o sea que siga aumentando la tasa de referencia, y también de la necesidad de los bancos de captar dinero porque al aumentar el riesgo de impago de la gente es muy probable que los bancos restrinjan esa apertura a dar nuevos préstamos”, sustentó Carrillo.

Recomendaciones

Carrillo Acosta sugirió que las personas que dispongan de dinero extra o que posean ahorros como parte de su CTS o AFP aprovechen estas buenas tasas de los depósitos a plazo que difícilmente se va a volver a repetir en los próximos años.

“Entonces si las personas tienen un dinero que no lo van a utilizar por un buen tiempo, de repente pueden abrir un depósito a plazo de dos o tres años en un banco, caja o financiera. Incluso, pueden dar la opción de al tener más años nuestro dinero nos otorguen mayores ganancias”, señaló el experto en finanzas.

El especialista recomendó que es necesario que las entidades financieras donde se va a depositar el dinero, estas posean un Fondo de Seguro de Depósito (FSD), lo cual va a proteger y garantizar los ahorros depositados.

Si una persona posee un dinero adicional o un ahorro grande también lo puedo diversificar en dos o tres entidades financieras distintas, pero tiene que asegurarse que esta posea un fondo de seguro de depósito.

A la fecha, existe un total de 41 instituciones financieras que cuentan con el Fondo de Seguro de Depósitos, cuyo seguro de cobertura es de hasta S/ 121,910. Este fondo de seguros lo posee cualquier banco, financiera, caja municipal o caja rural.

“Si tengo un dinero adicional o un ahorro grande también lo puedo diversificar en dos o tres entidades financieras distintas. Puedo buscar opciones de precios en estas 41 instituciones que poseen un fondo de protección de mi ahorro. Sin embargo, es necesario mencionar que las cooperativas es más riesgoso ya que no tienen ese seguro para nuestros ahorros”, aconsejó Carrillo.

Rentabilidad

Las entidades financieras que ofrecen más rentabilidad en depósitos a plazo son tradicionalmente las cajas rurales o cajas municipales que suelen dar mejores precios por los depósitos porque a su vez ellos prestan más caro a los microempresarios por un crédito de capital de trabajo. Las cajas municipales prestan dinero con tasas por encima de 40%.

En cambio, los bancos prestan a grandes compañías a tasas por debajo del 10%, por esa razón no suelen ofrecer una tasa de interés atractiva por los depósitos a plazo.

“Ahora las cooperativas ofrecen mejores tasas por depósitos a plazo, incluso más que las cajas rurales, pero no tienen fondo de seguro de depósito, lo cual resulta riesgoso. No obstante, las cooperativas han creado su propio seguro que va a ser de máximo de S/ 10 mil, pero que todavía no va a estar vigente hasta el 2024″, explicó Carrillo Acosta.

BCR podría subir tasa de referencia

En relación a una nueva subida de la tasa de interés por parte del Banco Central de Reserva del Perú, Carrillo sostuvo que hay opiniones diversas, por un lado, algunos especialistas podrían esperar que la tasa de referencia se mantenga porque la inflación ya está empezando a descender.

“En julio se dio la tasa más alta de inflación en el país y en agosto ha venido bajando, por esa razón algunos podrían pensar que se va a mantener o que podría bajar un poco la tasa de referencia”, expresó el experto.

El BCR podría subir tasa de referencia a 7% o 7.5% a fin de año.

Sin embargo, la mayoría de analistas opina que todavía la tasa de referencia va a seguir subiendo gradualmente. “Seguro ya no va subir en 0.5%, sino en 0.25% de pronto porque si bien es cierto la inflación anualizada sigue muy por encima del rango meta. El mismo BCR ha anunciado que va a llegar recién a su rango meta del 3% en el segundo semestre del próximo año”.

“Lo más probable es que suba la tasa de referencia ligeramente, de repente podría llegar a fin de año a 7% o 7.5% para luego ya normalizarse. Se estima que el próximo año va a empezar a descender hasta podría llegar a un 4.5%. Esta es una tasa de referencia neutral, ni muy expansiva, ni muy restrictiva”, comentó Carrillo.

Encarecimiento del crédito

Las tasas de plazo fijo como las de crédito se mueven con la misma tendencia, tanto la pasiva para depósitos como la activa para préstamos. “Si a los bancos les cuesta más caro captar dinero también van a prestar más caro”, dijo el especialista de Pacífico Business School.

Hoy en día se ve una tasa de crédito hipotecario que está por encima del 9% anual en promedio, una tasa de tarjetas de crédito que ya está por encima del 60% anual en promedio.

Los préstamos en entidades financieras cada vez se encarece más debido a la inflación.

“Todos los productos en general de crédito vienen subiendo sus tasas porque a los bancos les cuesta más captar dinero. Además, hay un riesgo que la mora se incremente en los próximos meses”, dijo Carrillo.

Asimismo, el especialista comentó que los ingresos familiares han descendido comparado con niveles prepandemia y los gastos han aumentado debido a la inflación. Entonces, cada vez hay menos capacidad de la gente de poder cubrir sus gastos, y por lo tanto pagar sus deudas. “No sorprendería que la mora comience a incrementarse”, puntualizó el especialista.

