Consejos para organizar tus finanzas personales y cumplir tus metas este 2023

Muchos peruanos buscarán mejorar sus métodos de ahorro de cara al 2023, luego de los vaivenes de la economía de este año.

Estamos a pocas horas de despedirnos del 2022. Un año vertiginoso en lo económico y financiero debido a la fuerte inflación global que afectó el precio de los alimentos y la energía en América Latina al registrar su punto máximo en 8.4 %, el mayor registrado desde el año 2005, según datos de la Cepal.

Sin embargo, la buena noticia es que en el segundo semestre del 2022 estos indicadores comenzaron a disminuir y la pandemia de la COVID-19 está llegando a su fin, lo cual nos da esperanzas de encontrar más oportunidades para alcanzar nuestras metas.

Como cada fin de año, muchas personas establecen sus propósitos financieros de acuerdo a los objetivos que desean alcanzar. Hacerlo no suele ser complicado, pero es importante ser minucioso, realista y ordenado.

Por ello, compartiré los 7 pasos que creo convenientes para que puedan organizar sus finanzas sin mayores complicaciones e incrementar su patrimonio en el 2023.

1. No más deudas

El primer paso para mantenerte ordenado es no endeudarte más, no pedir prestado ni a bancos, amigos o familiares por lo menos hasta tener todo controlado. Si es necesario te puedes deshacer de las tarjetas de crédito y empezar a pagar todo al contado, con tu propio dinero.

2. Renegociar pasivos

Algo que he aprendido sobre las malas finanzas es que nuestro ego es el peor enemigo. El miedo y la vergüenza son cosas que son completamente normales y cotidianas en todo el mundo. Llama al banco, reúnete con el amigo al que le debes, con tu arrendador, sincérate con tus posibilidades y logra una de estas tres cosas: congelar intereses, disminuir las deudas o incrementar plazos de pago.

3. Recortar gastos

Este apartado personalmente no me gusta, creo fervientemente que lo mejor es intentar incrementar ingresos. Entiendo que a veces es complicado. Sin embargo, siempre es posible analizando sus propios gastos, encontrar los innecesarios y eliminarlos.

No te endeudes con tarjetas de créditos, ya que poseen altas tasas de interés.

4. Aumento de sueldo

Como comento líneas atrás, el peor enemigo somos nosotros mismos y nuestras inseguridades. Ármate de valor y pide en tu trabajo un aumento de sueldo. Algo que he aprendido con las empresas que manejo es que uno gana en función al valor que aporta, por ende, no se trata solo de pedir un aumento económico sino también de responsabilidades. Mientras generes más valor a tu empresa no debe haber mayor problema en que se aumente el salario. Enfócate en aumentar sus ingresos o ahorrarle algún gasto.

5. Diversifica tus ingresos

Como mencioné en una columna anterior, para generar riqueza es importante tener diversos tipos de ingresos. Así, no solo dependerás solamente de tu trabajo o negocio, también encontrarás nuevos nichos que te darán la oportunidad de encontrar nuevos ingresos. No dependas de una sola fuente, busca todas las posibles. Encontrarlas no es complicado, existen miles de oportunidades. Es cuestión de buscarlas y saber para qué somos buenos.

Empieza con algo a medio tiempo o que puedas hacer los fines de semana, sin pedir préstamos ni financiamiento.

El ahorro es vital para tu futuro.

6. Ahorra para un fondo de emergencia

Si deseas no tener apuros económicos este 2023, siempre es bueno que ahorres al menos el 15% de tus ingresos generales y los destines a crear un fondo de 3 a 6 meses que te permitan vivir tranquilo en caso exista una adversidad. Por ejemplo, pierdas tu empleo, tengas un problema de salud, entre otros.

7. Invierte

El excedente del dinero del apartado anterior no debe quedarse en el banco, la inflación disminuye el poder adquisitivo de tu dinero. Por ello, uno siempre debe buscar herramientas de inversión que por lo menos generen una mayor rentabilidad que la inflación anual.

Con estas recomendaciones, podrás controlar mejor tus ingresos y egresos, de manera tal que puedas encontrar el camino hacia tus objetivos. Les deseo a todos ustedes un Feliz Año 2023 lleno de éxitos.

