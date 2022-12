Finanzas personales: Consejos para administrar tus gastos y llegar a fin de mes sin problemas

Sigue estos consejos para administrar tus finanzas personales y ahorrar para el futuro.

Recientemente se conoció que cuatro de cada diez limeños llegan con mucha dificultad a vivir con su sueldo hasta fin de mes, y que cinco de cada diez tienen problemas para ahorrar, reportó un informe de Experian Perú y Consulting Partners.

Frente a esta problemática, Javier Gamboa, gerente de seguros de vida financieros y pensiones de RIMAC, compartió consejos para administrar las finanzas personales y ahorrar para el futuro.

Uno de los primeros pasos es armar un presupuesto en base a los pagos mensuales y gastos básicos. Esto es esencial para tener un conocimiento de en qué se está gastando más para poder reducirlo.

Ante esta situación, el experto financiero, comparte consejos para administrar las finanzas personales y ahorrar para el futuro. El objetivo es vivir organizado, priorizar gastos y tener tranquilidad financiera:

1. Disminuye tus gastos y haz un presupuesto mensual: los gastos que se realizan durante el mes deben ser menores a la cantidad que se gana. Para esto, se debe preparar un presupuesto mensual alineado a las metas que uno tiene. Aquí se debe identificar la totalidad de ingresos, lista de gastos fijos, variables y pensar en reducir los gastos menos prioritarios.

Estar Bien cuenta una herramienta llamada calculadora de gastos personales que se puede descargar gratuitamente en el siguiente link: https://estarbien.com.pe/herramienta/calculadora-de-gastos-personales/

También es importante organizar y establecer los gastos propios, eventuales y necesarios. Se debe mantener una fórmula mensual que se ajuste mejor a los ingresos de cada uno.

Por ejemplo, podría ser 50/30/20: 50% para gastos básicos mensuales (servicios básicos, casa, educación, alimentación, salud, internet, telefonía, etc.), 30% para rubros menos indispensables, pero necesarios (TV por cable, ropa, restaurantes, diversión, cine) y 20% para futuro ahorro, fondo de emergencia, compra de bienes, inversiones.

2. Usa el ‘método de la avalancha’ para pagar deudas: esta es una estrategia para poder pagar las deudas de forma más organizada y no endeudarse para pagar otras deudas. Este método señala que primero se pague la deuda con la mayor tasa de interés, mientras se realiza los pagos mínimos del resto.

3. Ahorra en diferentes fondos: Hay dos fondos de ahorro básicos y esenciales: primero el de emergencias y el otro para la jubilación. Estos dos fondos son los más importantes, porque son los que servirán ante cualquier imprevisto. Luego de tener ambos fondos asegurados, se puede considerar construir otros fondos de ahorro.

4. Haz que tu dinero trabaje por ti: el dinero no debe quedarse estancado, porque pierde su valor debido a la inflación. Por eso, sin contar los fondos básicos, uno puede contar con un dinero extra que se puede ahorrar y hacerlo crecer. Esto es posible invirtiendo para generar un buen rendimiento a futuro y cumplir metas soñadas.

5. Ten gastos compartidos en pareja: en el caso de las personas que ya lleven un tiempo viviendo con su pareja o acaban de mudarse juntos y desean lograr una economía compartida, se deben tener claros los gastos fijos y extras.

Estos se pueden dividir en partes proporcionalmente: cada uno puede asumir el 50%. Es importante conocer cuánto dinero recibe cada uno para restárselo a los gastos que se generen y no se gaste de más.

“Ahorrar es un hábito y no se trata de montos. Lo ideal es separar el ahorro desde el inicio y no ahorrar solo lo que nos sobra cada mes. Si se hace lo segundo, no hay resultados constantes. Se debe reunir los ingresos mensuales”, puntualizó el experto financiero.

