Alessia Rovegno no se compara con las candidatas del Miss Universo y confía en llevarse la corona

Alessia Rovegno se muestra segura de coronarse como Miss Universo

Alessia Rovegno partió a Estados Unidos para participar del certamen de belleza más importante: el Miss Universo 2023. La representante peruana se dio un baño de popularidad en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde un grupo de compatriotas se acercó a despedirla y desearle lo mejor en este concurso.

Sin embargo, la hija de Bárbara Cayo también se tomó un momento para hablar de la experiencia que significó coronarse como la mujer más bella del Perú. Comentó que, pese a que es un trabajo complejo y de mucha disciplina, se encuentra muy contenta de que por fin se realice el concurso.

“Estoy feliz, nos hemos estado preparando tanto para este momento que ya por fin viajo a los Estados Unidos. Dentro de muy poquito empieza la competencia. Soy muy feliz, muy agradecida también por todo lo aprendido, todo lo vivido y es momento de disfrutarlo, de dar lo mejor”, comentó al inicio a América Espectáculos.

Alessia Rovegno confía en traer la corona del Miss Universo. (Instagram)

Por otro lado, también fue consultada sobre la crítica de los missólogos internacionales, quienes la tienen como una de las favoritas. Ante ello, señaló que estas palabras la emocionaron mucho. “Realmente muy agradecida, cada vez que veía eso me emocionaba muchísimo”, expresó.

Pero, también le preguntaron por las demás competidoras. Frente a ello, Alessia Rovegno aseguró que durante estos meses solo se ha encargado de mejorar en sus debilidades y seguir puliendo lo que debía aprender, por esa razón evitó ver a las demás candidatas y confía en dar lo mejor de sí este 14 de enero.

“No, para ser totalmente sincera no he estado comparándome con las otras candidatas me he enfocado más que todo en mí, en mis debilidades, en lo que quiero trabajar”, respondió al respecto.

En cuanto a su evolución en la pasarela que, en un momento fue muy criticada, aseguró que ha aprendido a hacerlo como debe ser. Como se conoce, Alessia Rovegno se desempeña como modelo de moda, un estilo completamente diferente al del certamen de belleza.

“Hasta yo estoy super sorprendida porque yo empecé sin saber la pasarela de Miss. El modelaje de moda es muy distinto porque tienes que lucir la ropa y último es lucirse la modelo. La pasarela de Miss es todo lo contrario, uno tiene que lucirse, mover las caderas, coquetear con la cámara y me siento muy contenta porque he visto la evolución, la he sentido y eso también es trabajo”, finalizó antes de partir.

¿Cuándo se realizará el Miss Universo 2022?

El concurso de belleza internacional se realizará el sábado 14 de enero del 2023. La sede será el Centro de Convenciones Ernest N. Morial en Nueva Orleans, Estados Unidos. Aunque, el certamen se iba a realizar este 2022, todo parece indicar que se cambió de fecha debido al Mundial Qatar 2022.

La representante peruana ya tomó su vuelo para ultimar detalles en estas dos últimas semanas antes de hacer su aparición en esta pasarela internacional, donde dará lo mejor de sí para poder traer la corona a nuestro país.

Alessia Rovegno, Miss Perú 2022, viajó a Estados Unidos para su participación en el certamen de belleza.

