Valeria Piazza defiende a las misses que han pasado por un quirófano: “Para brillar no se necesita opacar a las demás”

La conductora Valeria Piazza dedicó unos minutos de su segmento de espectáculos para expresar su desacuerdo con los comentarios que realizó una de las panelistas de Televisa Univisión al criticar a las candidatas al ‘Miss Universo 2022′, por tener cirugías estéticas.

Resulta que, en el programa ‘Siéntese quien pueda’ de Televisa Univisión, la presentadora Kerly Ruiz tuvo palabras de elogio para nuestra Miss Perú, Alessia Rovegno. “Es una niña de 24 años, 1.80 de estatura, ojos claros, rubia, natural y no tiene ninguna operación. Es cantante y modelo”, mencionó.

Por otro lado, Patty Álvarez fue más directa y comentó que nuestra compatriota resalta entre las demás candidatas por no haber pasado por un quirófano. “No tiene ni una cirugía, bueno, ¿qué decimos de Venezuela?, todas las misses sobre todo de Venezuela y Colombia, ellas ya vienen arregladas, con todo respeto”, dijo.

“Es una muñeca (Alessia), ella no tiene ninguna operación porque no la necesita. Pero, muchas de Venezuela y Colombia ya vienen preparaditas, con muchos cambios”, resaltó.

Estos comentarios no habrían sido bien tomados en las redes sociales, ya que los ciudadanos de Venezuela y Colombia condenaron los comentarios que realizaron las conductoras de televisión en Miami.

Y la que se quiso pronunciar fue nuestra exmiss Perú 2016, Valeria Piazza, quien mostró su desacuerdo, puesto que para ella no se tendría porque resaltar a una candidata para criticar a otras representantes que están compitiendo en el certamen.

“Algo que no me gustó fue la intervención de esta conductora (Patty Álvarez)... gracias porque le gustó mucho Alessia, pero hay algo que siempre digo, para levantar a tu candidata y hacerla brillar, no hay por qué apagar el brillo de las demás”, dijo inicialmente la recién casada.

“Criticó a Venezuela y a Colombia por el hecho de tener cirugías, por eso entiendo el malestar de todos en redes sociales, criticándola porque a nadie le gusta que ataquen a su candidata”, continuó.

Seguido, la bella modelo comentó que ella como peruana defenderá y sacará cara por Alessia Rovegno, pero no hablando mal de las otras reinas de belleza que se están esforzando por ganar la corona universal.

“Algo que digo la competencia tiene que ser sana. Alessia es nuestra favorita y siempre la vamos a resaltar, pero de la mejor manera no hay porque opacar a las demás chicas que también están dando su 100 por cierto”, expresó.

Por otro lado, comentó que Alessia se encuentra preparando arduamente y ha tenido muy buenos comentarios entre los expertos de certámenes de belleza.

“Ale ha mejorado muchísimo en diferentes rubros, en oratoria, pasarela, se está haciendo notar en diferentes medios internacionales. Alessia está dando lo mejor de sí y ya no falta nada para el Miss Universo”, terminó.

¿Cuándo es el Miss Universo 2022 y dónde se podrá ver?

El certamen ‘Miss Universo 2022′ se realizará el sábado 14 de enero de 2023 en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial, ubicado en Nueva Orleans, Estados Unidos.

La edición 71 del concurso de belleza comenzará desde las 19:00 horas (hora peruana) para definir a la nueva ganadora de la corona universal. Y se trasmitirá por la señal de la cadena de Telemundo.

La hija de Bárbara Cayo disputará la corona contra 85 candidatas de todo el mundo. Hasta el momento, Alessia Rovegno se ha colocado entre las latinas favoritas, al lado de Miss Colombia, Miss Venezuela, Miss Puerto Rico y Miss Chile. Todas ellas son las más nombradas por los missólogos.

