Karina Calmet y Bárbara Cayo emocionaron a los fans de ‘Al Fondo Hay Sitio’ al protagonizar divetido video

Karina Calmet y Bárbara Cayo se reencontraron y grabaron video.

Isabella y Rafaela Picasso, las actrices que interpretan a las hijas de Francesca Maldini, se reencontraron y no dudaron en grabar un divertido video. Karina Calmet y Bárbara Cayo son muy buenas amigas y lo han dejado claro a través de este audiovisual.

La encargada de realizar la publicación en su cuenta de Instagram, fue Karina Calmet, logrando emocionar a los seguidores de la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’. Como se sabe, sus personajes eran muy diferentes, pero se querían mucho.

En el video se puede ver a las actrices bailando al escuchar la música que más les gusta. “Cuando en la fiesta ponen tu canción favorita… Tú y tu mejor amiga saben qué van a hacer”, se puede leer en la descripción de la publicación, la cual ha sido muy bien recibida por los usuarios.

“Isabela y Rafaela el día que boten a Diego Montalbán”, “Me encantan, quisiera verlas en Al Fondo Hay Sitio. Isabella, adoro tu personaje, muchas vibras positivas y bendiciones, “Mis favoritas”, “Las hermanas Picasso”, son algunos de los comentarios que generó el post.

Te puede interesar: Gustavo Bueno habla de sus diferencias con Karina Calmet en ‘AFHS’: “Fue un poco antipática”

Son muchos los seguidores que piden el regreso de Karina Calmet a la serie. Sin embargo, hasta el momento no hay nada dicho. Por su parte, la actriz ha indicado que le gustaría mucho que su personaje regrese, al igual que Claudia Llanos lo hizo en el último capítulo de la novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Karina Calmet y Bárbara Cayo se reencontraron. Instagram

“Los guionistas son unos genios y siempre lo he dicho. Gigio Aranda y su staff tienen unos libretos alucinantes, especialmente en los fines de temporada que nos dejan con las ganas de seguir viendo más, dando giros espectaculares e inesperados. Que haya parecido Claudia Llanos me parece superpaja, porque es la antagonista de todos, ella quiere la venganza contra todos, no tiene límites. Considero que eso va a poner aún más picante la serie”, indicó Karina Calmet a Infobae.

Te puede interesar: Karina Calmet y su reacción al ver la emotiva escena de Don Gilberto en ‘AFHS’: “Me llegó al alma”

“Sobre el posible regreso de Isabella, como siempre lo he dicho, los dueños de las historias son los guionistas, solo ellos saben qué ha pasado con los personajes. Es un placer trabajar con estos profesionales, no sé qué pasará con Isabella más adelante, si es que hay planes de su regreso o celebrar que ya no es parte de los Maldini porque está en otro lado, no sé. En ficción todo puede pasar, así que no sé que vendrá para el siguiente año. Mientras, yo seguiré celebrando el éxito de ‘Al Fondo Hay Sitio’”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO