Alessia Rovegno se cambió de look por Navidad: ya no es rubia y sus fans protestaron

Alessia Rovegno es ahora una bella pelirroja. Instagram

Alessia Rovegno usó su cuenta de Instagram para saluda a sus fans por Navidad. Sin embargo, no lo hizo solo con un mensaje, sino también con una foto que sorprendió a muchos. La modelo publicó una foto donde se le ve con un sexy vestido rojo y el cabello del mismo color.

“#ChristmasMood. Un día para reflexionar y ser agradecidos”, escribió Alessia Rovegno. Además, se le ve con una bola navideña. Aunque recibió el halago de sus fans, también le pidieron que no se cambie de color de cabello. Incluso, señalaron que esperan que lo que usó para la foto fue una peluca.

Como se sabe, la modelo se hizo conocida con una bella cabellera rubia, por lo que el cambio de look dejó en shock a sus seguidores.

“Linda Ale, pero porfis, no se te ocurra cambiar de color de cabello, el rubio es lo tuyo”, “¡Hermosaaaa! Pero el rubio es lo tuyooo”, “Definitivamente el rubio”, “Por favor, que solo sea una peluca... El cabello rubio natural te queda super bonito”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social de Alessia.

Sin embargo, no es la única foto que ha colgado, también se ven un par en su historia de Instagram. Hasta el momento, la modelo aún no ha confirmado si se trata de un cambio de look permanente o solo fue para generar expectativa.

Alessia Rovegno deseó Feliz Navidad con cambio de look. Instagram.

Alessia Rovegno cambió de color de cabello. Instagram.

Alessia Rovegno sorprendió con su cambio de look. Instagram.

Alessia Rovegno es considerada como la candidata al Miss Universo más popular

A pocas semanas de celebrarse la 71ª edición de Miss Universo, en la prensa extranjera se destaca el talento, belleza y compromiso de Alessia Rovegno, una de las pocas candidatas latinas que cuenta con miles de seguidores en las redes sociales. Telemundo no dudó en dedicarle una nota en su medio.

“Rovegno cuenta con 552k seguidores en su cuenta personal de Instagram y viene de una familia de conocidos actores en el Perú. Su prima, Stephanie Cayo, es una reconocida actriz en el país. La joven aspirante a la corona es mucho más que una cara bonita. Con solo 18 años logro la dependencia económica de sus padres y forma parte de muchas organizaciones sin ánimo de lucro”, se puede leer en la descripción del dicho medio.

“Rovegno es una orgullosa empresaria y copropietaria de la panadería de su familia. También ha seguido su pasión por la música fundando un dúo musical con su hermana y actuando por todo el Perú”, continuó Telemundo.

Como se sabe, desde que la modelo ingresó a participar en el Miss Perú, su popularidad subió enormemente, especialmente luego de emparejarse con Hugo García, uno de los participantes más populares de ‘Esto es Guerra’, reality de competencia que es transmitido por América Televisión.

Alessia Rovegno representará a Perú en el Miss Universo. (Instagram)

