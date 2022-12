‘Al Fondo Hay Sitio’: Efraín Aguilar reveló cómo se originó la idea de la teleserie y le dio consejos a Gigio Aranda

‘Al Fondo Hay Sitio’: Efraín Aguilar reveló cómo se originó la idea de teleserie y le dio consejos a Gigio Aranda. Facebook

El capítulo final de la novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se emitió el pasado viernes 23 de diciembre y mucho se ha comentado de lo que pasará con los personajes en la siguiente entrega. Sin embargo, uno de sus creadores, Efraín Aguilar Pardavé comentó acerca de la teleserie, pero también confesó cuál fue el origen de la historia, en una entrevista al diario El Comercio.

La rivalidad entre los Maldini y los Gonzales se estrenó en marzo del 2009 y tendría su nacimiento en un sketch de comicidad, así lo reveló el popular ‘Betito’.

“La idea nace de ‘Las vecinas de Ate y La Molina’, un sketch que hacían Carlos Álvarez y Jorge Benavides. La historia funcionó muy bien, tuvo éxito y el mérito fue de todos. En cuanto a la marca es del canal, no me pertenece”, resaltó.

Asimismo, comentó que no estuvo de acuerdo con el regreso de ‘Al Fondo Hay Sitio’ este 2022, porque no cree en las reposiciones; sin embargo, los capítulos que ha podido ver de la novena temporada le ha encantado.

“No me entusiasmé mucho con hacer la nueva serie porque soy enemigo de las reposiciones... pero lo que he visto, me encantó”, aseguró.

Efraín Aguilar, también se atrevió a dar algunas recomendaciones al actual director de ‘AFHS’, Gigio Aranda, quien trabaja de la mano con la productora general, Estela Redhead.

“Lo único que tendría que decir y espero que Gigio no se moleste, es que falta muñeca de actuación. Me da pena porque tengo ahí dos chicas que tienen mucho talento para dirigir, son directoras por excelencia, no se trata de preparar solo actores, también camarógrafos, sonidistas”, dijo.

Por otro lado, confesó que se sintió muy querido cuando vio su foto como el patriarca de ‘Los Gonzales’ en las ediciones de la novena temporada de AFHS. “Fue bonito, me sentí presente ‘sin querer queriendo’, como dice El Chavo”, señaló.

Criticó a nuevos actores de ‘AFHS’

Cuando le preguntaron a Efraín Aguilar acerca de los nuevos actores (Karima Scander, Jorge Guerra, Franco Pennano y Guadalupe Farfán) que han ingresado al elenco de la producción de la América TV, comentó que necesitan mucha preparación.

“Creo que necesitan prepararse, estudiar, leer más. En los inicios de ‘Al Fondo Hay Sitio’ actores como Mayra Couto o Nataniel Sánchez tenían talento y ganas de hacer bien las cosas” opinó.

Finalmente, cuando fue consultado si le gustaría formar parte del equipo de productores o directores de esta reciente entrega de la teleserie, dijo que los extrañaba mucho, pero entendía que no podía.

“Por supuesto que los extraño y mucho. Me gustaría estar ahí, pero las circunstancias no están dadas y hay que saber aceptarlas”, puntualizó.

Efraín cuenta las razones por las que se negó a producir la nueva temporada de ‘AFHS’

En una entrevista con el tiktoker, Pablancho Críticas, el productor de televisión habló un poco más a fondo sobre el regreso de esta producción a América Televisión. Al ser consultado sobre la razón por la que no continuó al mando de la serie, aclaró que tiene nuevos proyectos que son prioridad para él.

“Soy enemigo de las repeticiones, reposiciones. Si bien me propusieron hacerlo, yo me negué, prefiero hacer una nueva producción que la tengo en cartera y espero que pronto pueda salir al aire”, comentó al inicio.

Como se recuerda, semanas antes de que se estrenara ‘Al Fondo Hay Sitio’, diversos medios le consultaron a Efraín Aguilar si sería parte de esta nueva temporada. Desde el inicio había dejado claro que no sería parte, pero no había explicado la razón.

“Regresa ‘Al Fondo Hay Sitio’, pero siempre de la mano de Gigio Aranda y Estela Redhead, yo no voy a estar en la producción general, porque tengo un encargo de la gerencia general que ellos han decidido que lo haga”, señaló el director de televisión, quien no dudó en enviar buenos deseos a sus excompañeros.

