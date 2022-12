Karina Calmet responde a Gustavo Bueno y cuenta cómo era su relación con él en las grabaciones de AFHS

Karina Calmet aseguró que guarda un gran cariño y respeto hacia Gustavo Bueno.

Karina Calmet brindó una entrevista a Infobae, donde no solo habló sobre el éxito de la temporada 9 de ‘Al Fondo Hay Sitio’, serie que llegó a su fin este viernes 23 de diciembre. También se refirió a la reciente declaración de Gustavo Bueno, quien recordó cómo eran las grabaciones con la recordada Isabella.

Hace unos días, el actor señaló a Infobae que un tiempo no se llevaba bien Karina Calmet por un tema netamente político. “Hubo una época en la que se puso un poco antipática por el lado político. Creo que tenía un novio, que se aprovechaba de ella para crear enconos con todo el mundo. Ella optó por el fujimorismo y con el fujimorismo es difícil convivir”, señaló en la entrevista.

Te puede interesar: Karina Calmet y su reacción al ver la emotiva escena de Don Gilberto en ‘AFHS’: “Me llegó al alma”

Sin embargo, aclaró que las aguas se calmaron después de una conversación que tuvieron. “Se puso muy brava, nos acusaba a todos de rojos y comunistas. Un día hablé con ella y le pregunté ‘¿te parece que tengo ese perfil’? Hablamos y nos comprendimos porque somos actores. Yo la estimo, Karina ha tenido papeles notables en el cine, cosa que ha desarrollado muy bien”, acotó.

Ante ello, Karina Calmet no dudó en responderle al actor. Lejos de incomodarle estas declaraciones, la actriz indicó que siempre tendrá palabras de aprecio hacia Gustavo Bueno, por su caballerosidad y buen corazón.

“Lo que yo pienso de Gustavo Bueno es que es un gran actor, un caballero, además es el que nos engreía a todos. Fíjate que él, los jueves, preparaba algo para todo el elenco, preparaba una sopa o una comida rica, unos piqueos para 80 personas. Desde ahí nos damos cuenta de su generosidad, es una muy buena persona”, señaló a Infobae.

“El tema este de las discrepancias políticas de hace tanto tiempo. Creo que cada uno tiene su postura política, en fútbol, en temas de religión… cada uno tiene su propia opinión. Si pensáramos todos igual seríamos robots y no es así. Considero que la clave del éxito de las relaciones humanas es saber compartir, conversar y aceptar sobre los diferentes puntos de vista, sin levantar el tono ni faltarnos el respeto. En ese sentido, yo asumo totalmente que en algún momento puedo haber contestado de una mala forma”, expresó la exreina de belleza, quien resaltó que hoy más que nunca está segura que todos podemos exponer nuestras ideas “sin ofender a nadie”, pues “nadie tiene la verdad absoluta”.

Arreglaron sus diferencias con una conversación

Respecto a la conversación que Gustavo Bueno tuvo con Karina Calmet, la recordada Isabella no dudó en confirmar que efectivamente fue así.

“No tengo ningún tipo de problema, ni con Gustavo, ni con nadie. Como cuenta Gustavo, ese año, el 2016, conversamos sobre ese aspecto, y todo quedó aclarado. Solo que a veces no se sabe las conversaciones personales que los actores Tenemos, se queda como un vacío en el aire por los detalles que no se conocen, pero mi cariño, mi respeto y admiración hacia Gustavo permanecerá siempre, al igual que con todo el equipo. Es por ello que me alegra mucho que sigan triunfando, yo le deseo lo mejor para todos los años que vengan”, afirmó.

Karina Calmet se emocionó al ver la última escena de Don Gilberto. Instagram/ América TV

Opinó sobre el regreso de Claudia Llanos

Respecto al regreso de Claudia Llanos en la serie, personaje que se creía que había muerto, la exMiss Perú indicó que le pareció una buena jugada de parte de los guionistas. Asimismo, contestó a Gustavo Bueno, quien resaltó que le gustaría que pase lo mismo con el papel de Karina Calmet. “Me agradaría su regreso a Al Fondo Hay Sitio, definitivamente”, resaltó el intérprete de Don Gilberto.

Te puede interesar: Gustavo Bueno explicó las razones médicas por las que Don Gilberto perdió la memoria en ‘Al Fondo Hay Sitio’

“Los guionistas son unos genios y siempre lo he dicho. Gigio Aranda y su staff tienen unos libretos alucinantes, especialmente en los fines de temporada que nos dejan con las ganas de seguir viendo más, dando giros espectaculares e inesperados. Que haya parecido Claudia Llanos me parece superpaja, porque es la antagonista de todos, ella quiere la venganza contra todos, no tiene límites. Considero que eso va a poner aún más picante la serie”, indicó Karina Calmet.

“Sobre el posible regreso de Isabella, como siempre lo he dicho, los dueños de las historias son los guionistas, solo ellos saben qué ha pasado con los personajes. Es un placer trabajar con ellos, no sé qué pasará con Isabella más adelante, si es que hay planes de su regreso o celebrar que ya no es parte de los Maldini porque está en otro lado, no sé”, especuló la actriz, haciendo referencia a la producción El Señor de los Cielos, donde Aurelio Casillas regresó pese a que lo había matado en capítulos anteriores.

“Veo el caso de otras producciones internacionales. En ficción todo puede pasar, así que no sé que vendrá para el siguiente año. Mientras, yo seguiré celebrando el éxito de ‘Al Fondo Hay Sitio’”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO