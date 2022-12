Hablando Huevadas, Moloko Podcast y las “bromas” que generaron indignación en redes sociales este 2022

Norka Gaspar, Hablando Huevadas y Moloko Podcast se volvieron tendencia por sus polémicos comentarios.

Este 2022, varios influencers estuvieron en el ojo de la tormenta por una serie de comentarios que generaron indignación en redes sociales. Pese a las disculpas públicas que ofrecieron en su momento, algunos creadores de contenido terminaron siendo investigados por el Ministerio Público. Otros defendieron su postura, alegando que todo se trataba de “humor negro”.

Ricardo Mendoza y Norka Gaspar

En febrero, los conductores del web show Complétala fueron criticados durante por bromear sobre la agresión sexual que sufrió una niña en un servicio de transporte público. Fue Norka Gaspar quien relató el preocupante episodio, pero sin mostrar alguna pizca de indignación. “¿Por qué llora esta coj***?”, expresó entre risas.

Ricardo Mendoza, de Hablando Huevadas, no se quedó atrás e hizo una broma sexual sobre lo sucedido con la menor. Tras ello, Norka contó que sacó un cuchillo de su lonchera, el cual se lo quería clavar al abusador. “Ah, para llevar era”, añadió el comediante. La historia terminó con el hombre siendo bajado del bus y con la niña llorando de vergüenza.

Ricardo Mendoza y Norka Gaspar hacen comentarios ofensivos en programa de YouTube Complétala.

Luego de una lluvia de críticas en su contra, la dupla apareció en sus redes sociales para ofrecer disculpas. “Lamentamos todo lo que ha causado, todo el revuelo, el dolor, la pena, la ira. Aprovechamos para hacer hincapié de que estamos completamente en contra de la violencia en cualquiera de sus modalidades”, indicó Mendoza.

Pese a ello, la Fiscalía abrió una investigación contra Ricardo Mendoza y Norka Gaspar por contravención a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Ricardo Mendoza y Norka Gaspar en el el programa Complétala.

Hablando Huevadas

Aunque la dupla ya ha sido cuestionada por su controversiales bromas, las cosas se salieron de control cuando se burlaron de la Copa Mundial Futsal Down 2022. Todo comenzó cuando Jorge Luna explicó de qué trataba el torneo, pero con algunas claras indirectas. “No sé quiénes son sus estrellas, quienes son sus diferentes”, precisó.

Ricardo Mendoza intervino rápidamente: “Lo que más me ha llegado es que no entendieron el chiste, llegó con retraso”. Sus palabras provocaron las risas del público, por lo que conductores de Hablando Huevadas recalcaron que ellos no dijeron nada con mala intención. No obstante, cientos de usuarios pidieron la cancelación del programa.

El capitán de la Selección Peruana de Futsal Down, Edgard Gómez, lamentó los desatinados comentarios de la dupla. La Defensoría del Pueblo también se pronunció, pidiendo la fiscalización del programa. Incluso, el reconocido actor Carlos Alcántara, tío de Ricardo Mendoza, se mostró en su contra, dejándolo fuera de su película ‘Asu Mare 3′.

Hablando Huevadas es conducido por los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza.¿

Moloko Podcast

Carlos Orozco y Hugo Lezama despertaron la indignación de los internautas al burlarse de los efectos de la pirotecnia en las mascotas. En un video titulado ‘¿Cómo pasaste tu Navidad?’, el popular ‘Cinesmero’ dejó en claro que extrañaba el uso de petardos en fiestas navideñas, pues estos habían dejado de usarse para cuidar la salud de las mascotas.

“Si tu perro se pone nervioso por dos bombardas, fácil no debería existir ese perro porque necesita valentía para afrontar el día a día (...) Una Navidad no es Navidad hasta que a un niño se le vuele dos dedos, tiene que haber ese fuego, esa rata blanca”, expresó, para luego ser respaldado por su compañero, quien culpó a la “generación de cristal” por la desaparición de los fuegos artificiales.

Moloko Podcast y sus comentarios sobre la pirotecnia | Youtube.

Pronto, los cibernautas calificaron de “irresponsables” y “poco empáticos” a los conductores de Moloko Podcast, resaltando que los bebés, las personas con autismo o adultos mayores también sufren por el ruido que generan los explosivos. En su defensa, Hugo Lezama recalcó que simplemente se trató de una broma. “¿El término cancelado y funado tiene relevancia? Es una sonsera, no le hice daño a nadie”, dijo.

