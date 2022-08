Defensoría del Pueblo rechaza comentarios de conductores de ‘Hablando Huevadas’ sobre el autismo

Defensoría del Pueblo en contra de comentarios de Hablando Huevadas.

Nuevamente en el ojo de la tormenta. Jorge Luna y Ricardo Mendoza han sido duramente criticados en más de una ocasión debido a sus inoportunos comentarios sobre personas con habilidades especiales. Nuevamente, la Defensoría del Pueblo expresó su rechazo de manera pública.

En uno de sus más recientes show, los conductores de ‘Hablando Huevadas’ se refirieron al diagnóstico autista, explicando que incluso uno de ellos lo padecía por algunas actitudes que habían notado. Sin embargo, esta conclusión de realizó sin ningún examen médico, desinformando a su audiencia.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo se pronunció mediante sus redes sociales mostrando su rechazo y pidiendo a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Además, recordaron la vez que hicieron referencia a las personas con síndrome de down, que fueron objeto de burla de su mal llamado ‘humor’.

“Rechazamos expresiones emitidas en programa de Ricardo Mendoza y Jorge Luna que desinforman sobre evaluación y diagnóstico del TEA. Estas refuerzan estereotipos negativos contra personas con autismo, exponiéndolas a burlas o cuestionamiento de su capacidad intelectual”, se lee en un primer tuit.

Seguido, agregaron. “Pedimos a Conadis y la Municipalidad de Miraflores realizar acciones correspondientes de acuerdo a sus competencias, considerando que en abril este mismo programa protagonizó un caso similar en contra de personas con síndrome Down. Monitorearemos medidas. #RespetoALasPersonasTEA”, finaliza su pronunciamiento.

¿Qué dijeron Jorge Luna y Ricardo Mendoza sobre el autismo?

En uno de sus recientes programas digitales, los conductores hicieron referencia al autismo asegurando que Jorge Luna había ‘descubierto’ que era autista por medio de un test de internet. “He descubierto hoy día, mediante un test, que soy autista” , expresó y esto generó un sinnúmero de risa en los asistentes del show.

Tras ello, comentaron que quisieron diagnosticar el autismo en ellos mismos. Para hacerlo, acudieron a un autotest de internet. Esta explicación es la que ha sido rechazada por la Defensoría del Pueblo, pues son los especialistas quienes deben encargarse de los diagnósticos.

“Yo estaba hablando con unas personas que me quiero hacer el test de autismo. Abro Tiktok y en el primer video me sale ‘descubre si tienes autismo’. Me sale ‘hazte el test’ que te da un indicio posible de si estás dentro del espectro autista. Me bajé el test y lo hice saqué 75. Menos de 65 no tienes nada, más de 75 estás dentro. O sea estoy 10 puntos por encima del espectro bajo”, señaló Luna.

Por su parte, Jorge Luna aseguró que, de acuerdo a los niveles de este test, no habría necesidad de acudir a un médico si quieres una conclusión. Y es que, basándose en los puntajes de este examen, una respuesta alta ya confirmaría su resultado.

“Hay varios niveles de 65 a 95, 95 al 130 y del 130 a más es más probable que seas. (Si te sale alto) Ya ni vayas (al médico) porque yo te estoy confirmando que sí (tienes autismo). Eso dice el test”, señala Jorge Luna.

Finalmente, revela que él también se sometió a este famoso test y que logró un puntaje algo que estaría ‘confirmando’ que tiene autismo, puntaje del que ‘no se siente ganador. “Ricardo tiene 75, yo luego de algunas respuestas, mi nivel probable de autismo, mi puntaje es de 110. Te gané, no sé si estoy contento de haberte ganado”, finalizó desatando risas en el teatro.

