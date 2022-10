Laszlo Kovacs en contra de ‘Hablando Huevadas’: “Me parece ofensivo y no estoy para perder mi tiempo”

Laszlo Kovacs en contra de ‘Hablando Huevadas'. (Facebook)

Laszlo Kovacs, actor que interpreta a Tito Lara en la exitosa teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’ comentó que no le agrada el contenido del programa de Youtube ‘Hablando Huevadas’ que conduce Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

El programa de comedia tiene un contenido bastante polémico, hay mucha gente que no se pierden sus shows en vivo y los videos en Youtube, pero también hay muchos críticos que no están de acuerdo con el lenguaje y los comentarios que hacen los conductores.

En una entrevista al Magazine 247, el artista nacional comentó que el nombre del programa de comedia ‘Hablando Huevadas’ le parece ofensivo y que no tiempo para consumir ese tipo de contenidos.

“Te diré algo que te sonará de viejo amargado, pero no podría ver algo llamado ‘Hablando Huevadas’ porque ya el mismo nombre me parece ofensivo y yo no tengo tiempo para hablar huevadas, soy una persona mayor, seria, que le gustan las cosas interesantes”.

Por otro lado, comentó que quizás este tipo de opinión que tiene de los comediantes que son los reyes del Youtube se deba a que ya es un adulto que le gusta otro tipo de contenidos.

“Yo no estoy para hablar huevadas, quizá si fuera un chiquillo de 20, pero ya tengo 43, el simple nombre me parece repulsivo, yo no lo haría, pero de repente es porque soy medio tío”, acotó.

Asimismo, Laszlo Kovacs indicó que no perdería su tiempo en ver los videos de ‘Hablando Huevadas’ porque le da más tiempo a ver otras plataformas de streaming como Netflix, HBO y Amazon Prime.

“Uno aprende con los años... escoger lo que uno sabe de antemano que le va a gustar y no estar perdiendo el tiempo, porque ahora hay tanto tanto que la vida se te puede pasar”, señaló.

Laszlo Kovacs. (Facebook)

Laszlo no se parece a Tito Lara

En la extensa entrevista, Laszlo comentó que a diferencia de Tito Lara, que es un personaje que no es muy asiduo al trabajo y busca cualquier motivo para celebrar con unas cervezas, él se considera una persona nerd.

“Me da mucha risa decirlo, pero en vez de estar viendo ‘malcriadas’ en los diarios resolvemos crucigramas, nos quedamos en casa y acostamos temprano”, agregó.

Además, comentó que conserva una buena amistad con David Almandroz, actor quien da vida a Pepe Gonzales. “Me siento agradecido de tenerlo como compañero, es alguien con quien tengo muchas cosas en común. Nos gusta resolver crucigramas, la música de ‘Los Beatles’, los libros y el rock.

El actor, que recientemente se casó, comentó que el éxito de la novena temporada de la serie de ‘Al Fondo Hay Sitio’ que regresó luego de seis años, se debe a la buena química que hay entre todos los integrantes de la producción nacional.

“El secreto está en la química del elenco, somos un gran cast, todos nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, es parte de la magia. Somos personajes muy queridos que están en el imaginario de nuestra sociedad, que es una conexión”, puntualizó.

Frase de 'Al Fondo Hay Sitio' generó controversia en redes sociales. (América TV)

SEGUIR LEYENDO