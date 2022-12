Karla Tarazona conducirá nuevo programa con Metiche y la tercera conductora sería Melissa Paredes

Karla Tarazona habla sobre su nuevo programa y el posible ingreso de Melissa Paredes. Instagram

Karla Tarazona regresará a Panamericana TV con un nuevo programa. Como se recuerda, la etapa de ‘D mañana’ culminó y dará paso a un nuevo espacio llamado ‘Préndete’, donde la exmodelo ha sido convocada, junto a Kurt Villavivencio ‘Metiche.’ Sin embargo, habrá una tercera integrante y se especula que sería Melissa Paredes.

En esta nueva etapa no los acompañará Adriana Quevedo, de quien Karla Tarazona prefirió no hablar. “Sobre mi compañera no tengo nada que decir, son decisiones que toma la gerencia del canal”, señaló a Trome.

Sin embargo, no dudó en explayarse sobre el nuevo programa que conducirá. Además, agradeció al canal por valorar su trabajo.

“Me siento feliz de regresar a las pantallas en este 2023 y con uno de mis mejores amigos que es Kurt, además, estoy orgullosa de mi trabajo, agradecida con el gerente del canal y la productora porque siguen apostando por mí. Mi trabajo está dando resultados y eso quiere decir que el canal está contento con mi chamba, así que será mi segundo año trabajando en Panamericana Televisión”, indicó.

En esta entrevista, la conductora de TV fue consultada por el posible ingreso de Melissa Paredes, quien fue invitada en una de las últimas ediciones de ‘D’Mañana’, donde no solamente se sometió a las preguntas de los conductores, sino que también se permitió ser parte del programa.

“Hay varios nombres en la terna y todas las que están son buenas. Melissa es buena conductora y todos tienen derecho a otra oportunidad. La que llegue o el que llegue, será bienvenido porque más que un programa… somos una familia. Será un nuevo comienzo, ‘Préndete’ es una opción más en la televisión peruana”, explicó Karla, quien sí dejó en claro que la nueva integrante será “muy polémico, creo que todos vamos a quedar sorprendidos”.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre conducir en Panamericana TV?

La exconductora de América Hoy fue consultada sobre su regreso a la conducción y si le gustaría ser parte de Panamericana TV tras haber visitado el programa de Karla Tarazona. Ante ello, la joven señaló que la pasó muy bien en este espacio, y no descarta ninguna propuesta.

“Yo estoy contenta con el trabajo que se me ponga en frente. Si considero que es una propuesta adecuada y que va a aportar para mi regreso, estaría feliz y, sobre todo, agradecida. He sentido mucho el cariño de la gente y eso me anima. Siento que empiezo con buen pie este 2023″, indicó Melissa Paredes a Infobae.

Respecto a las preguntas incómodas que le hizo Metiche señaló que ya está acostumbrada. Como se recuerda, de confirmarse su participación en ‘Préndete’ compartiría ser con el comunicador Kurt Villavicencio.

“Me sentí muy contenta, muy feliz. Me gustó mucho volver, estar en un programa matutino, de invitada, si bien es cierto se sintió algo raro, es algo que disfruté mucho. Fue muy divertido. (Sobre las preguntas) Ya me acostumbré, es como que ‘¡hay, otra vez, lo mismo!’. Hoy en día ya lo tomo más relajado. Sé que tienen que hacer tal pregunta. Este 2022, ha servido mucho para mi paciencia para también ver muchos errores míos. Para saber también que tengo que tener correa ancha, porque sé que no a todo el mundo le voy a gustar”, señaló a nuestro medio.

Melissa Paredes hace un resumen de su 2022.

