Daniela Darcourt respondió a quienes la critican por regalar pelotas de plástico por Navidad | América TV

El pasado 23 de diciembre, Daniela Darcourt compartió imágenes del noble gesto que realizó por las fiestas navideñas. La salsera regaló pelotas de plástico a niños que trabajan en las principales avenidas de Lima. Pero lejos de recibir buenos comentarios, los usuarios criticaron a la artista nacional por no haber repartido regalos más costosos.

“Yo sé qué hay muchos centros y lugares que también necesitan regalos y merecen pasar este día de la mejor manera, pero mi corazón no puede evitar recordar a los niños que pasan frío y hambre en las calles (...) Repartí todos estos regalos, pequeños pero llenos de mucho amor”, escribió la cantante en su plataforma.

Daniela Darcourt decidió salir en su auto para dejar regalos a niños de la calle.

Te puede interesar: Daniela Darcourt confesó estar dispuesta a pausar su carrera musical para convertirse en madre

La respuesta de sus seguidores no fue la esperada. En la publicación, varios usuarios cuestionaron a Daniela Darcourt por no haber invertido más dinero en las sorpresas que regalaría a los pequeños. “Se nota que lo hizo con lo que le sobra y no con amor”, comentó una usuaria. Otros aseguraron que la salsera solo buscaba promocionarse.

En conversación con América Espectáculos, la cantante de 26 años explicó que no era “millonaria” como así muchos la tildaron en redes. “La gente se le olvida que tenemos una planilla que pagar, que el escenario no necesariamente está cubierto por el empresario y muchas otras cosas. Yo lo hice con todo el amor del mundo”, dijo.

“Llené una camioneta de pelotas, no fueron dos ni 10. Tampoco voy a decir la cantidad de vueltas, que hice cinco horas manejando para ir a todos lados. Que si pelotas o panetones, haré lo que me dé la gana y lo que me salga del corazón. Estoy segura que ni un caramelo de limón han dado todos los que han escrito. No me siento mal, me quedo feliz con la sonrisa que les arranqué a esos niños”, agregó.

Daniela Darcourt se defendió de las críticas tras regalar pelotas por Navidad.

SEGUIR LEYENDO