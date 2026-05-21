Perú

Ballena es vista en la costa de Lima: el evento se hace más usual por el fenómeno El Niño

Una ballena fue avistada este jueves en la costa de Lima, un hecho poco frecuente que especialistas atribuyen al avance del fenómeno El Niño, responsable de un inusual calentamiento del mar y de cambios en los patrones migratorios de estos cetáceos frente al litoral peruano

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Un increíble video compartido por 'El Hombre del Tiempo' muestra el avistamiento de ballenas en las costas de Lima, un espectáculo natural que sorprende a los peruanos. Este evento se atribuye al Fenómeno El Niño, que calienta las aguas del mar. - Canal N

Un inusual avistamiento de ballenas en la costa de Lima sorprendió a residentes y especialistas este jueves 21 de mayo, una situación que expertos asocian al desarrollo del fenómeno El Niño. La imagen y el video que dan cuenta del evento fueron publicados por Abraham Levy, conocido como el hombre del tiempo en Perú, a través de sus redes sociales. En su publicación, Levy muestra a una ballena nadando cerca de la capital peruana, un hecho que, según apuntó, se vincula con las alteraciones oceánicas y atmosféricas generadas por El Niño.

El fenómeno El Niño y la costa peruana

Antes, Levy compartió datos del Centro Europeo de Pronóstico Meteorológico a Plazo Medio (ECMWF), advirtiendo que la costa peruana experimenta actualmente anomalías de temperatura marina superiores al promedio de los últimos 20 años. Esta situación constituye, según el especialista, la señal típica de un El Niño en marcha. En su análisis, citó el reciente informe de la Columbia Climate School (IRI), que reporta una anomalía de contenido de calor oceánico entre 0 y 300 metros de profundidad, con valores más del doble de los observados en mayo de 2023 durante el último episodio de El Niño.

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El informe del IRI advierte: “La anomalía del contenido de calor oceánico entre la Línea Internacional de Cambio de Fecha y 80°O también está marcadamente elevada. Los valores actuales superan ampliamente los de la misma época en 2023.” En ese contexto, Levy recordó lo ocurrido durante el “invierno fallido” de 2023 en el Perú, cuando el anterior El Niño alteró las temperaturas y el comportamiento climático regional.

Bellena en costa de Lima
Bellena en costa de Lima - X / @hombredeltiempo

¿Qué tan usual es el avistamiento de ballenas en Lima?

El avistamiento de ballenas frente a la costa peruana es un fenómeno que ocurre principalmente durante las migraciones estacionales de estos cetáceos. Las especies más frecuentes en aguas peruanas incluyen la ballena jorobada y, en menor medida, la ballena azul y la ballena franca austral. Estas migraciones suelen presentarse entre junio y octubre, cuando los animales se desplazan hacia aguas tropicales para reproducirse y dar a luz, favorecidos por las condiciones térmicas del océano.

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En la zona de Lima, los avistamientos son más esporádicos comparados con regiones como Piura o Tumbes, donde la cercanía a rutas migratorias aumenta la probabilidad de encuentros. No obstante, la presencia de El Niño habría modificado los patrones tradicionales. El incremento de la temperatura superficial del mar y la alteración de las corrientes han provocado que especies como la ballena jorobada se acerquen más a la costa central, incluyendo Lima.

- X / @hombredeltiempo

Impactos y perspectivas climáticas

El especialista advirtió que El Niño genera dos tipos de impactos principales para Perú: térmicos y pluviales. Entre mayo y noviembre, las temperaturas se elevan, mientras que el ciclo de lluvias de diciembre a abril puede alterarse significativamente. El último informe técnico del IRI advierte sobre el debilitamiento de la circulación atmosférica conocida como Walker, lo que refuerza el desarrollo de condiciones asociadas a El Niño.

“Los indicadores oceánicos y atmosféricos comienzan a coincidir, lo que apunta a una rápida transición de condiciones neutras de ENSO hacia el desarrollo de El Niño”, cita el informe. El debilitamiento de los vientos alisios y el aumento de la temperatura subsuperficial en el Pacífico ecuatorial central y oriental podrían intensificar el evento en las próximas semanas.

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