Kuélap: nuevo hallazgo arqueológico revela estructura funeraria con restos humanos y ofrendas ceremoniales de alto valor cultural

El Ministerio de Cultura confirmó el hallazgo de un nuevo contexto funerario en Kuélap asociado al período Horizonte Tardío. (Composición: Infobae)

La reciente intervención arqueológica en la Zona Arqueológica Monumental de Kuélap permitió identificar un nuevo contexto funerario asociado al período Horizonte Tardío. El hallazgo ocurrió en un área donde antes no existían excavaciones sistemáticas, dentro de uno de los sectores de acceso al complejo monumental ubicado en la región Amazonas.

El Ministerio de Cultura informó que las investigaciones se desarrollaron en la confluencia de los accesos 1 y 2 de Kuélap, específicamente en el denominado Área 12. Las labores estuvieron a cargo de especialistas del Programa de Investigación Arqueológica e Interdisciplinaria Kuélap (PRIAK), equipo que recuperó restos humanos y diversos objetos vinculados a prácticas ceremoniales y funerarias.

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La intervención arqueológica permitió documentar una estructura de piedra con características particulares dentro del conjunto arquitectónico del sitio. Los especialistas identificaron elementos asociados tanto a ocupaciones funerarias como a posibles actividades simbólicas relacionadas con el espacio.

Estructura funeraria apareció en zona de accesos de Kuélap

Las excavaciones se realizaron en el Área 12, ubicada entre los accesos 1 y 2 del complejo monumental. Difusión

Según la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, los arqueólogos localizaron una estructura funeraria de piedra con planta en forma de “U” y dos peldaños. La construcción mantiene relación directa con una plataforma situada al sur, en la parte superior del Acceso 2, sector donde también aparecieron otras evidencias funerarias.

Los investigadores precisaron que el hallazgo constituye uno de los primeros registros obtenidos mediante excavaciones arqueológicas en esta zona específica de Kuélap. El espacio intervenido forma parte de un área de circulación dentro del complejo monumental.

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En el interior de la estructura aparecieron restos óseos correspondientes a cinco individuos: cuatro adultos y un infante. El equipo del PRIAK indicó que la disposición de uno de los cuerpos podría evidenciar un segundo momento de utilización funeraria del recinto.

“Por la disposición del individuo, colocado en posición sedente y depositado sobre otros restos óseos, consideramos que podría tratarse de un segundo momento de uso de esta estructura funeraria, en el que se alteraron las osamentas previamente depositadas”, señalaron los arqueólogos del PRIAK.

Objetos ceremoniales revelan vínculos culturales del Horizonte Tardío

Los trabajos estuvieron a cargo del Programa de Investigación Arqueológica e Interdisciplinaria Kuélap (PRIAK). Difusión

Entre los materiales recuperados destaca una paccha fitomorfa de estilo Inca Regional. El Ministerio de Cultura informó que la pieza representa el fruto de la especie Inga feuilleei, conocida comúnmente como “pacay” o “guaba”.

Los especialistas también encontraron un objeto alargado tallado en hueso con representación de un rostro humano estilizado y un tocado de filiación chachapoya. La pieza apareció junto a fragmentos de pinzas metálicas, morteros líticos y restos de concha del género Spondylus.

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De acuerdo con la información oficial, estos materiales suelen aparecer en contextos funerarios correspondientes al Horizonte Tardío, período comprendido aproximadamente entre 1470 y 1532 después de Cristo.

Los arqueólogos del PRIAK indicaron además que la estructura identificada dentro del Área 12 posiblemente cumplió una función simbólica y visual dentro del conjunto arquitectónico de Kuélap.

Entre las piezas recuperadas figura una paccha fitomorfa de estilo Inca Regional con representación del fruto del pacay. Difusión

Kuélap mantiene evidencias arquitectónicas y funerarias de la cultura Chachapoya

La Zona Arqueológica Monumental de Kuélap se ubica sobre un promontorio de roca caliza a 3000 metros sobre el nivel del mar, en la margen izquierda del río Utcubamba. El complejo constituye uno de los principales vestigios arquitectónicos vinculados a la cultura Chachapoya.

El recinto presenta orientación de norte a sur y ocupa aproximadamente seis hectáreas. La ciudadela posee cerca de 584 metros de largo y un promedio de 110 metros de ancho en su parte más extensa.

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Uno de los elementos más visibles del complejo corresponde al muro perimétrico construido con piedra caliza. La estructura alcanza entre 10 y 20 metros de altura, según el relieve del terreno. Algunos bloques utilizados en la edificación llegan a pesar hasta tres toneladas.

Kuélap conserva más de 550 estructuras arquitectónicas. La mayoría presenta forma circular, aunque también existen construcciones rectangulares y una cuadrangular. Varias edificaciones incluyen frisos decorativos con figuras geométricas como zigzags y rombos.

Dentro del complejo destacan sectores como el denominado Templo Mayor, antes conocido como Tintero, así como Pueblo Alto y el Torreón. Las investigaciones arqueológicas desarrolladas en distintos espacios del sitio permitieron registrar entierros ubicados tanto en muros como al interior de estructuras circulares.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas informó que en los próximos días difundirá nuevos detalles sobre las piezas recuperadas y los avances vinculados a las investigaciones arqueológicas en Kuélap.

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