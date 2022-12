Flavia Laos dio contundente respuesta cuando la criticaron por hablar en inglés | Instagram

Una estrella internacional. Flavia Laos ha decidido cambiar el contenido que sube en sus redes sociales desde que apareció por primera vez en el reality ‘Too Hot To Handle’. La modelo ya no se comunica con sus seguidores hablando en español-su lengua natal-, sino ahora también lo hace en inglés, lo que ha fastidiado a algunos de sus detractores.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la actual pareja de Austin Palao quedó sorprendida cuando un usuario le preguntó, a modo de reproche, por qué hablaba en inglés. “La mayoría de gente que te sigue es de Perú”, le dijeron. La influencer nacional, quien posee casi 5 millones de seguidores, respondió muy tranquila:

“Déjame explicarte. He grabado una serie que es mundial, la ven en Europa, en Latinoamérica y en todas lados. Hay muchas preguntas que me hacen en inglés, hay un nuevo público que tengo en inglés, les voy a mostrar mis estadísticas. No saben cuánta gente de Estados Unidos y de Reino Unido me están siguiendo”.

Flavia Laos, ganadora del ‘Influencer Latino del Año’ en los People’s Choice Awards, posee 4.5 millones de seguidores en Instagram.

Asimismo, Flavia Laos anunció que a partir de ahora subirá mucho más contenido en los dos idiomas, puesto que no desea decepcionar a sus fanáticos de otras partes del mundo. “Voy a hablar en inglés y en castellano”, añadió la también actriz y cantante.

A lo largo de diciembre, la peruana se ha dejado ver saliendo de fiesta con sus compañeros de ‘Too Hot to Handle’, entre ellos Kayla Carter, Dominique Defoe, Ethan Smith, James Pendergrass, Seb Melrose, Brittan Byrd y Jawahir Khalifa. Todos ellos formaron una buena amistad al convivir varias semanas juntos en una isla paradisíaca de Reino Unido.

Flavia Laos junto a Brittan Byrd y Jawahir Khalifa, con quienes compartió escena en 'Too Hot To Handle'.

¿Por qué no ganó ‘Too Hot To Handle’?

Flavia Laos llegó a la gran final del reality show de Netflix. Lamentablemente, se perdió la posibilidad de llevarse los 87 mil dólares de premio porque no logró encontrar el amor verdadero durante su permanencia en la isla. En el último episodio, la peruana descubrió que Creed McKinnon, su entonces pareja, estaba jugando con ella y con Imogen Ewan.

El australiano fue eliminado del programa por ilusionar a las dos participantes. Debido a ella, Flavia e Imogen fueron las únicas en permanecer hasta el final de ‘Too Hot to Handle’ sin un acompañante, motivo por el cual no fueron elegidas para disputar el jugoso premio. Al final, la pareja ganadora resultó Jawahir Khalifa y Nick Kici, ambos de Estados Unidos.

Flavia Laos formó parte de la tercera temporada de 'Too Hot to Handle'. (Netflix)

‘Too Hot to Handle’ está disponible en Netflix y puedes ver la participación de Flavia Laos a partir del episodio cuatro. En dicho capítulo, la peruana aparece como la nueva integrante que hará peligrar la relación amorosa entre Seb y Kayla. “No soy buena siguiendo las reglas, pero estoy jugando con fuego. No obtengo un ‘no’ como respuesta”, se presentó así la influencer.

