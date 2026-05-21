El ‘cambiazo’ de tarjetas bancarias reaparece en Lima con nueva táctica: ahora así te vacían la cuenta

El 'cambiazo' reincide en Lima pese a condenas previas, con criminales grabados volviendo a ejecutar el delito en distintos cajeros automáticos. (ATV)

La modalidad del ‘cambiazo’ de tarjeta regresó a Lima con nuevas técnicas y un nivel de sofisticación que permite a los delincuentes vaciar cuentas bancarias en cuestión de segundos, según reportó ATV en una reciente informe.

El método, que se creía en retroceso, continúa activo y afecta cada semana a nuevas víctimas, incluidas personas mayores y hasta policías en retiro.

De acuerdo con ATV, los delincuentes abordan a sus víctimas en cajeros automáticos, simulan ofrecer ayuda y logran sustraer la tarjeta bancaria tras observar la clave secreta. Hasta ahí parece todo igual con la modalidad delictiva, pero ahora hacen uso de dispositivos tecnológicos para bloquear que el usuario haga el retiro y que así se vea en la obligación de buscar la ayuda. Lo que le terminará costando sus ahorros.

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La modalidad del 'cambiazo' de tarjeta ha vuelto a Lima y permite a delincuentes vaciar cuentas bancarias en segundos, según reportó ATV.

Lo hacen de forma rápida y silenciosa, dejando a las personas sin fondos e incluso con deudas. Un especialista consultado por el medio advirtió que es necesario prestar atención al entorno, sobre todo si alguien se acerca con dispositivos o insiste en que la tarjeta sea insertada varias veces, pues ese momento puede marcar la diferencia entre seguridad y fraude.

El informe periodístico mostró imágenes en exclusiva de cómo esta modalidad sigue operando en el país. Uno de los implicados, César Valdera Carrasco, fue capturado en 2022 en Chota junto a cómplices, acusado de robar más de veintitrés mil soles en menos de seis meses utilizando justamente el ‘cambiazo’.

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Expansión del delito

A pesar de haber recibido seis meses de prisión preventiva, Valdera fue nuevamente grabado por agentes de inteligencia en Lima mientras ejecutaba el mismo delito.

Los delincuentes operan en cajeros automáticos de Lima, simulan ayudar a las víctimas y sustraen sus tarjetas observando la clave secreta.

Las cámaras registraron el momento en el que se acerca a un adulto mayor en un cajero automático, finge ayudarlo y espera el instante adecuado para actuar. En las mismas imágenes aparece Stephanie Herrera Falla, quien fue detenida en California en 2024 por su presunta participación en al menos once casos similares.

ATV detalló que, una vez en posesión de la tarjeta, los delincuentes realizan pequeños retiros en diferentes zonas de Lima y otras ciudades para evitar ser rastreados. Esto también es algo nuevo dentro de la antigua modalidad delictiva.

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Utilizan tecnología avanzada, mientras que las autoridades enfrentan limitaciones técnicas para rastrear estas operaciones. Un experto en ciberseguridad explicó: “Siempre hay que mirar que la ranura esté limpia, que no tengan adheridos otros dispositivos extraños, que no haya stickers pegados, porque muchas veces así los ocultan”.

Testimonios de víctimas

Entre los testimonios recogidos por ATV destaca el de una persona que descubrió el fraude al recibir una notificación por correo electrónico sobre un retiro de dos mil soles, sin tener la tarjeta en su poder. Posteriormente, confirmó que le habían quitado cinco mil soles, entre efectivo y transferencia.

PNP advierte el uso de regletas para robo en cajeros: ¿Cómo identificarlos y qué debemos hacer?| Andina- Composición Infobae Perú

El último episodio documentado por el canal involucró a un policía en retiro, quien perdió más de dos mil novecientos soles tras ser abordado en un cajero. Los responsables terminaron detenidos con dinero en efectivo y vehículos de alta gama. Durante el operativo, uno de los sospechosos declaró: “Me salió en el mercado de Villa El Salvador”, refiriéndose al lugar donde concretó el fraude.

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Recomendaciones y desafíos

Ante el avance de esta modalidad, especialistas consultados recomiendan extremar las precauciones al utilizar cajeros automáticos. Recomiendan verificar el estado de la ranura y evitar aceptar ayuda de desconocidos, sobre todo si portan dispositivos electrónicos o insisten en repetir operaciones.

Además, instan a las personas a observar si hay elementos extraños adheridos a los dispositivos o carteles sospechosos en el cajero.

El canal remarcó la importancia de que las autoridades cuenten con tecnología de última generación para enfrentar este tipo de delitos, ya que los delincuentes disponen de herramientas cada vez más sofisticadas. Mientras tanto, la modalidad del ‘cambiazo’ sigue activa, poniendo en riesgo a miles de usuarios en Lima y otras ciudades del país.

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