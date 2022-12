ATV y América TV competirán el 31 de diciembre con su programa especial de Año Nuevo 2023

ATV y América TV presentan sus propuestas por Año Nuevo 2023.

Si tu deseo es celebrar Año Nuevo en el calor de tu hogar y sin dejar de bailar con la música del momento, América TV y ATV han presentado sus opciones. Ambas televisoras competirán con su programa especial el último día del 2022.

‘El Salsatón de Radiomar y ATV’

ATV ofreció en medio de bombos y platillos su propuesta de fin de año, donde Tula Rodríguez, Sheyla Rojas y Paco Bazán serán los conductores. Se trata de ‘El Salsatón de Radiomar y ATV’, donde la radio de salsa y el canal se unieron por este motivo especial.

Te puede interesar: Tula Rodríguez: de bailarina de programas cómicos a convertirse en conductora e influencer

Este evento significa el regreso a la conducción de Tula Rodríguez. “Hoy mi presente es ATV. Tengo planes con el canal para el año que viene y me encuentro súper contenta con este primer paso. Sin lugar a dudas tengo muchas ganas de probar muchas cosas. Este 2023 asumo además la actuación con una nueva propuesta en telenovelas. Mi familia está muy bien, reunida y no puedo tener mayor satisfacción”, sostuvo la popular artista, quien aseguró que aún no es figura de ninguna casa televisora.

El Salsatón de Radiomar y ATV con Tula Rodríguez y Sheyla Rojas.

Por su parte, Sheyla Rojas indicó que es un placer trabajar con Tula Rodríguez, pues han logrado tener química al instante. “Creo que cualquiera quisiera trabajar con ella, vamos a pasar el 31 de diciembre juntas, estoy contenta con esta sorpresa”, indicó la rubia.

Este show contará con artistas de la talla de Bembé, Yahaira Plasencia, DJ Peligro, Lucía de la Cruz, El Gran Combo de Puerto Rico, Trebol Clan, Alex Matos, Álvaro Rod, Antonio Cartagena, Brunela Torpoco, Combinación de la Habana, entre otros.

Según indicaron los presentadores, habrá cábalas, muchas sorpresas y un show ininterrumpido para que el televidente de ATV y los oyentes de Radiomar puedan disfrutar de principio a fin. El programa se emitirá el sábado 31 de diciembre después de JB en ATV.

Sheyla Rojas y Tula Rodríguez animarán un proyecto de ATV. Carlo Fernández/ Infobae

El Reventonazo por Fin de Año

El 31 de diciembre, América TV presenta una segunda propuesta, la cual contará con la animación de la Chola Chabuca, personaje de Ernesto Pimentel. Se trata de El reventonazo de Año Nuevo, en Plaza Norte y Mega Plaza de Villa El Salvador. Dicho evento se transmitirá por la televisora a partir de las 23:00 horas.

Te puede interesar: Melissa Paredes: “El 2022 fue el peor de mi vida, no se lo deseo a nadie”

En “reventonazo” contará con la presencia de artistas nacionales de la cumbia, salsa y más géneros musicales, tales como Josimar, Daniela Darcourt, Deyvis Orosco, Corazón Serrano, Yahaira Plasencia, Christian Domínguez, entre otros.

El Reventonazo de Año Nuevo con la Chola Chabuca en América TV.

SEGUIR LEYENDO