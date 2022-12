Seguidores de ‘Son Tentación’ califican ‘broma de mal gusto’ el supuesto retorno de Yahaira Plasencia a la orquesta. Instagram.

La orquesta femenina ‘Son Tentación’ quiso hacer una broma por el ‘Día de los Inocentes’ publicando que Yahaira Plasencia regresaba a cantar al conjunto de salsa; sin embargo, no se imaginaron la reacción que iban a tener varios de los seguidores de la banda.

El pasado miércoles 28 de diciembre, la orquesta salsera publicó en su cuenta de Instagram la reincorporación de la ‘Rosada del Rímac’ a la banda, ya que inició su carrera musical en este grupo en el 2012 y permaneció por tres años.

“Nuestra pionera regresa a casa. Estamos muy felices de que la patrona Yahaira Plasencia oficialmente regrese a nuestra orquesta, ahora sí cerramos el año de la mejor manera uniendo a todo el equipo nuevamente, estén atentos que pronto se vienen nuevas sorpresas que los dejarán con la boca abierta. ¡A fuego!”, escribieron en la publicación.

No obstante, fueron mucho los seguidores de la banda de Paula Arias, que mostraron su desacuerdo e incluso comentaron que era “una broma mal gusto” por el ‘Día de los Inocentes’, que se conmemora todos los 28 de diciembre.

“Ya iba a dejar de ir a sus conciertos”, “Sola no pudo”, “Broma de mal gusto, en Son Tentación están ‘Las que mandan’”, “Que broma de mal gusto, recibir de nuevo a una malagradecida”, “Espero que sea por el día de los inocentes... espero sea una broma de mal gusto”, “La peor de las bromas”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los cibernautas en la publicación.

Horas después, la misma orquesta publicó un mensaje comentando que se trataba de una broma por el ‘Día de los Inocentes’ como han hecho varias de las figuras del espectáculo peruanas en sus plataformas virtuales.

“Feliz día de los inocentes. Yahaira Plasencia siempre estará en nuestros corazones y será embajadora de ‘Son Tentación’, le deseamos siempre los mejores éxitos en su carrera artística individual. ¡La Patrona!”, dice el mensaje.

Y varios de sus fans expresaron mensajes de alivio, dando entender que no están de acuerdo en que la intérprete de ‘Cobarde’ regrese a la orquesta de mujeres.

“Uf gracias a Dios”, “Ya decía yo, si ‘Son Tentación’ son las mejores”, “Felizmente era una broma”, “Casi me da un infarto, dije arruinaron el grupo, no puede ser”, “Menos mal que era por el Día de los Inocentes”, fueron algunos de los mensajes.

Verónica Linares y Rocío Miranda también hicieron bromas

La periodista Verónica Linares también quiso hacer una broma por el ‘Día de los Inocentes’ y publicó una fotografía sosteniendo una ecografía, además las compartió en sus redes sociales, sorprendiendo a todos sus seguidores.

“Hace 3 meses que me aguanto las ganas de contarles. ¡Fabio y Antonia tendrán un hermanito/a!... Feliz día de los inocentes”, escribió.

Pero muchos de los personajes de la farándula pensaron que era cierto y que la narradora de noticias estaba realmente en estado de gestación.

“Casi me muero, me la creí”, comentó Valeria Piazza. “Verito, Casi me infarto”, dijo Katia Condos. “Oye, me la creí y dije que valiente”, escribió Carla Tello. “Felicidades, qué lindo”, agregó la actriz Úrsula Boza.

Por su lado, Rocío Miranda ilusionó a todos sus fans masculinos, ya que en sus redes sociales anunció que ya tenía su cuenta en la plataforma OnlyFans, pero en el mensaje líneas abajo aclaró que se trataba de una broma por el ‘Día de los Inocentes’.

“Hola amigos, antes de terminar este 2022, quiero anunciarles una gran noticia y es algo que me estuvieron pidiendo todo el año y que después de analizarlo muy bien he tomado la decisión de abrir mi OnlyFans”, dice inicialmente su comunicado en su cuenta de Instagram.

“No ha sido fácil tomar esta decisión, pero está abierto, ya subí un super contenido y espero que sea de su agrado. La suscripción además va a ser gratuita por el día de hoy”, continuó.

Sin embargo, en la siguiente línea de su comunicado, advirtió que se trataba de una broma. “¡Feliz día de los inocentes!”, finalizó su mensaje.

Lo que no imaginó la bella deportista es que sus seguidores se mostrarían muy decepcionados con el engaño, ya que su incursión en OnlyFans, es un pedido que le vienen haciendo hace mucho tiempo, no obstante la exvoleybolista ha decidido no hacerlo.

