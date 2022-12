Alessia Rovegno recibió elogios en programa extranjero por su belleza natural: “No tiene cirugías”

Alessia Rovegno recibió elogios en programa extranjero por su belleza natural | Televisa Univisión.

Alessia Rovegno sigue llamando la atención de la prensa extranjera a puertas del Miss Universo 2022, certamen que se realizará el 14 de enero de 2023 en Estados Unidos. Recientemente, un programa de Televisa Univisión resaltó la belleza natural de la modelo peruana y la colocó entre sus favoritas para ganar el certamen internacional.

Kerly Ruiz, presentadora de ‘Siéntese quien pueda’, describió a la reina de belleza nacional como “una niña de 24 años, 1.80 de estatura, ojos claros, rubia, natural, no tiene ninguna operación. Es cantante y modelo”. Además, señaló que Alessia tiene una notable historia de superación, pues logró superar las fuertes críticas que recibió al coronarse como Miss Perú.

Luego de ver las fotografías de Alessia Rovegno, otra de las panelistas resaltó que la peruana destaca sobre las demás candidatas por no haber pasado por el quirófano . “No tiene ni una cirugía, es una muñeca. No necesita ninguna operación porque no la necesita. Muchas de Venezuela y Colombia vienen preparaditas, con muchos cambios”, indicó Patty Álvarez.

Alessia Rovegno representará al Perú en el Miss Universo 2022.

Los presentadores debatieron por unos instantes si debía ser obligatorio o no que las aspirantes al título de Miss Universo 2022 compitan tras haberse sometido a retoques estéticos. “Supuestamente, es un concurso de belleza y debe ser una belleza natural. Yo fui Miss Benito Juárez y era naturalita”, aclaró la mexicana.

No es la primera vez que se habla sobre la naturalidad de Alessia Rovegno. Luego de ganar el concurso de belleza nacional, Magaly Medina aseguró que la modelo necesitaba perfeccionar su perfil y párpados. “Su nariz no va con ella. Tiene la mirada bastante caída, necesita una blefaroplastia”, comentó. Sus recomendaciones no fueron escuchadas por Jessica Newton.

Alessia Rovegno, Miss Perú 2022, a punto de viajar rumbo a Estados Unidos.

¿Contra quiénes competirá Alessia Rovegno?

En el Miss Universo 2022, la peruana disputará la corona contra 85 candidatas de todo el mundo. Hasta el momento, Alessia Rovegno se ha colocado entre las latinas favoritas, al lado de Miss Colombia, Miss Venezuela, Miss Puerto Rico y Miss Chile. Todas ellas son las más nombradas por los missologos.

“Para ser totalmente sincera, no he estado comparándome con las otras candidatas. Me he enfocado más que todo en mí, en mis debilidades, en lo que quiero trabajar”, respondió la hija de Bárbara Cayo cuando se le preguntó si le temía a alguna de sus rivales.

En junio, Alessia Rovegno fue coronada como "la mujer más bella del país". (América TV)

Telemundo destacó que Alessia es la candidata latina al Miss Universo 2022 con más seguidores en redes sociales. “Rovegno cuenta con 552k seguidores en su cuenta personal de Instagram y viene de una familia de conocidos actores en el Perú. La joven aspirante a la corona es mucho más que una cara bonita”, señalaron en un informe.

