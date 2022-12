Miss Universo 2022: Alessia Rovegno recibió una emotiva despedida en el aeropuerto Jorge Chávez

Alessia Rovegno recibió una emotiva despedida en el aeropuerto Jorge Chávez | Miss Perú

La noche del lunes 26 de diciembre, Alessia Rovegno partió a Estados Unidos para participar en el Miss Universo 2022, donde competirá contra 86 candidatas de todo el mundo en representación del Perú. Antes de subir al avión, la reina de belleza fue sorprendida por decenas de fanáticos que llegaron al aeropuerto Jorge Chávez para despedirla.

En las instalaciones del aeródromo, la Miss Perú 2022, quien usó una casaca jean con el escudo nacional bordado en la espalda, conversó con sus seguidores y con algunos medios de prensa mientras esperaba su vuelo. Sus fanáticos gritaron su nombre y le desearon la mejor de las suertes para traer la corona a casa.

“Chicos, muchas gracias por estar todos presentes. No lo digo muy seguido, pero una de las cosas que más me ha gustado de ser Miss Perú es la gente, son ustedes. Me da un apoyo muy grande, muchas gracias de todo corazón. Vamos a ir al Miss Universo para traer la corona. Voy a dar lo mejor y a dejar el nombre del Perú en alto, vamos con todo”, expresó emocionada.

Alessia Rovegno, Miss Perú 2022, a punto de viajar rumbo a Estados Unidos.

Asimismo, Alessia Rovegno aseguró sentirse “tranquila y emocionada” por ser calificada por los missólogos como una de las favoritas del concurso de belleza. “Me he estado preparanto tanto para este momento. Igual es un trabajo, lo he disfrutado. Creo que ser real es lo más importante. Lo voy a hacer bien por todos ustedes y por todo el Perú, con mucho orgullo”, sostuvo.

¿Cuándo y dónde será el Miss Universo?

El concurso Miss Universo 2022 se realizará el 14 de enero de 2023 en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial en Nueva Orleans, Estados Unidos. Originalmente, el certamen de belleza estaba pactado para realizarse este año; sin embargo, se reprogramó la fecha debido a un posible choque con el Mundial de Qatar 2022.

Alessia Rovegno representará a Perú en el Miss Universo 2022.

Alessia Rovegno fue designada como Miss Perú Universo 2022 en junio de este año. En la gran final del certamen nacional, la cantante y modelo superó a Tatiana Calmell y Valeria Flórez, quienes fueron las favoritas del público. A pesar de las críticas que enfrentó en su momento, principalmente por su oratoria, la hija de Bárbara Cayo ha demostrado tener una notable evolución.

La prensa extranjera ha resaltado la belleza, talento y el compromiso de la bella peruana por mejorar semana a semana. Esto le ha servido para ser la candidata al Miss Universo más seguida en redes sociales, contando con 558 mil seguidores en Instagram. “La joven aspirante a la corona es mucho más que una cara bonita”, resaltó Telemundo sobre la representante del Perú.

“Con solo 18 años, logró la dependencia económica de sus padres y forma parte de muchas organizaciones sin ánimo de lucro. Rovegno es una orgullosa empresaria y copropietaria de la panadería de su familia. También ha seguido su pasión por la música, fundando un dúo musical con su hermana y actuando por todo el Perú”, continuó la cadena de TV que transmitirá el concurso.

Alessia Rovegno fue elegida por Jessica Newton y los miembros del jurado del Miss Perú como la representante en el Miss Universo 2022.

