Susy Díaz confirma que volverá a postular al Congreso en el 2024

La exparlamentaria Ivonne Susana Díaz Díaz, más conocida como Susy Díaz, ha confirmado que volverá a postular al Congreso de la República en las próximas elecciones generales del 2024.

La ex anfitriona mencionó que, a falta de más de un año que se vayan a dar los comicios, diversas agrupaciones políticas ya le han tocado la puerta para ofrecerle un número y candidatear para formar parte del próximo Poder Legislativo.

“Tengo varias propuestas de diferentes partido políticos para volver al Congreso, estoy convencida de que ya es hora de volver a las canchas para sacar a todos los corruptos”, expresó Díaz.

Además, la parlamentaria mencionó que, cuando fue confundida con la santa imagen de Sarita Colonia, ella estaba compartiendo momentos de calidad con sus seres queridos y que, a pesar de que pueda parecer una santa no es una.

“Estoy disfrutando con mis amigos y familiares y me entero que he salido en ese canal internacional History Chanel como me van a confundir con Sarita Colonia, tendré cara de Santa y tengo muchos devotos que me piden consejos de amor y mis dietas, pero no me comparen con ella”, mencionó la exparlamentaria.

Susy Díaz responde tras error de History Channel.

En otro momento, la ex vedette indicó que estaría considerando denunciar a la cadena internacional por confundirla con una santa imagen y que además no le estén pagando por utilizar sus imágenes y catalogarla de tal forma.

“Yo no tengo ningún parecido con Sarita Colonia porque ella tiene cabello negro, yo no sé con que intenciones un canal tan prestigioso que confunde a Susy Díaz y todavía ponen a Chacalón ahí, me ponen como ‘Santa Pagana’, no sé qué vamos a hacer”, indicó la ex legisladora.

“Estoy hablando con mi abogado Israel Castillo, me dice que se está averiguando dónde está la dirección para denunciarlos por ponerte como ‘Santa pagana’, porque es un insulto y te están humillando. Encima no me pagan nada”, complementó.

Recordemos que, la reconocida ex vedette, antes de iniciar su carrera artística, fungió como secretaria en uno de los pioneros de la televisión peruana como lo es Panamericana.

