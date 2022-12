History Channel asegura que Susy Díaz es una santa pagana en Perú: la confundió con Sarita Colonia

History Channel es reconocido internacionalmente por emitir documentales y producciones originales que conectan al público. Su historia resulta ser informativa y bastante interesante para los televidentes de diferentes países. Sin embargo, en esta ocasión sucedió algo que sorprendió a la población peruana.

En una edición donde se relataba sobre la cultura religiosa popular, History mostró la foto de Susy Díaz con el nombre de Sarita Colonia. Este hecho no pasó desapercibido y el video fue viralizado rápidamente en redes.

El capítulo “La Biblia prohibida #5, mensajeros de Dios” se estrenó a mediados de noviembre. Sin embargo, lo que llamó mucho la atención es el clip donde aparece Susy Díaz como Sarita Colonia. Aquí también muestran una imagen de Chacalón, ambos fueron calificados como santos paganos de Perú. “Por distintas circunstancias recurren a los santos populares, muchos de ellos paganos. Figuras que no fueron aprobadas por la Iglesia católica; sin embargo, movilizan millones de creyentes”, se escucha en el video.

Susy Díaz es un personaje muy popular en Perú por ser parte de la variopinta farándula. Sin embargo, no es considerada como una santa, ni mucho menos le rezan para pedirle algún milagro. Fue congresista en el periodo 1995-2000 y, a diferencia de su generación de vedettes, sigue vigente desde hace varias décadas.

Ha participado en programas cómicos, y aunque no ha destacado por su talento, se ha ganado al público gracias a sus ocurrencias.

La imagen de Susy Díaz aparece en History Channel.

Susy Díaz regresará a la política

Hasta el momento, la rubia no se ha pronunciado al respecto. De lo que sí ha hablado es de su postulación en el 2024 al Congreso de la República. La artista y exvedette fue parlamentaria en los años noventa y destacó por haber presentado más de 100 proyectos de ley.

Susy Diaz confiesa que siempre la llamaron para invitarla, pero no aceptó porque tenía otras prioridades. “Fuera los corruptos, siento que ya es hora de volver al parlamento, veo a muchos improvisados que solo quieren su beneficio y no luchan por sacar adelante sus proyectos de ley, no se que hacen en el Congreso”, afirmó la exvedette.

Con sus años de experiencia, la exvedette afirma que puede hacer un mejor rol en el Congreso que cualquier parlamentario de la actualidad. Mientras concreta sus planes, ha decidido tomarse unas vacaciones con su familia vienen relajándose a las afueras de Lima.

“Estoy en Parque acuático Paraíso del Sur, por el kilómetro 20.5 de la Panamericana Sur, a las afueras de Lima, con mi hija y mis nietos. Yo siempre estoy pendiente de lo que pasa en mi país, me da pena ver esas peleas, discusiones en el parlamento, creo que ya es hora de volver a las canchas, fuera los corruptos”, finaliza Susy Diaz, quien está a la espera de una invitación de algún partido político para retomar su carrera política.

