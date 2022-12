Magaly Medina revela cuáles son sus tradiciones de Navidad: “Nosotros creemos en Papá Noel”

Magaly Medina cuenta qué tradiciones sigue en Navidad. La conductora de TV se encarga de la cocina y recalcó que sí le inculca la creencia de Papá Noel a sus nietos. Instagram

La conductora de TV se dio unos minutos para dirigirse a sus seguidores y contarles cuáles son sus tradiciones por Navidad. Magaly Medina señaló que ella se encarga de preparar la comida. Además, dejó en claro que trata de conservar la magia de estas fechas inculcando la existencia de Papá Noel. ¿Indirecta para Gisela Valcárcel?

Como se recuerda, estas palabras llegan después de que la conductora de ‘El Gran Show’ asegurara en una chocolatada, y ante la presencia de niños, que Papá Noel no existe.

“Les voy a contar las tradiciones que nosotros por años hemos compartido en mi familia. Una de las cosas que solemos hacer desde que vivimos acá en Lima, y desde que tenemos un presupuesto como para comprarnos un pavito, comprarnos cositas para comer y para regalar. Yo cocino toda la comida que se cocina en Navidad, en casa, en la cena navideña, desde el pavo, el puré, el arroz con aceitunas, hacer la ensalada waldorf, todo eso lo hago. Comienzo desde temprano a trabajar, termino exhausta, pero feliz”, contó Magaly Medina.

La periodista indicó también que junto a su familia tienen claro que la Navidad es para los niños, y siempre ha tratado de conservar la magia de la Navidad. “La otra tradición que hemos conservado en casa es la de los regalos”, dijo la periodista, quien detalló que los pequeños de la casa eran los se encargaban de entregar los obsequio, leyendo el nombre del remitente y entregando al que corresponde. “A nosotros siempre nos ha gustado conservar la magia navideña, y que sean los niños, sobre todo, quienes disfruten de la mágica Navidad. Nosotros creemos en Papá Noel, cuando éramos niños, mi papá me decía que Papá Noel nos había dejado el regalo, y proseguimos con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, y seguramente con nuestros nietos, algún día proseguiremos con esa tradición”, remarcó.

“No hay nada como ver la felicidad en la carita de los niños, disfrutando la Navidad y entregando los regalitos, haciendo a su vez de Papá Noeles”, acotó la presentadora de televisión.

Magaly Medina señaló que si bien es cierto sus sobrinos ya crecieron y están abocados en sus carreras, es una tradición que siempre tienen presente compartir, con el fin de disfrutar en familia. “Es una de mis fiestas preferidas del año”, concluyó la comunicadora.

Magaly Medina sufrió necesidades económicas en su infancia

Como se recuerda, la mujer de televisión no siempre contó con los recursos económicos con lo que goza a ahora. Su niñez fue bastante feliz, pero con muchas carencias. Sin embargo, la Navidad es una de las fechas que siempre le hizo ilusión.

“No ha sido fácil, yo me siento orgullosa de mis orígenes humildes, tenía un papá policía que tenía que pagar dos hogares, con 6 hijos, él tenía que aportar dinero en su primer matrimonio y a nuestro hogar. A veces, mi familia era la que menos recibía. Nosotros teníamos un uniforme viejito que se lavaba todos los días, los zapatos, mi papá los llevaba a remendar al zapatero, y cuando no, le ponía una especie de cartoncito a los huecos del calzado”, indicó en noviembre a Infobae, resaltando que recuerda aquellos momentos con cariño.

“Sí, los recuerdo con cariño, seguramente en esa época me avergonzaba mucho, pero ahora lo recuerdo con muchísimo cariño. Mi padre fue un gran padre, maravilloso, que me ayudó a conquistar mi sueño, no podría sentirme resentida por la niñez que tuve, yo tuve esas cosas humildes y mucha felicidad, mis padres me dieron mucho amor”, acotó Magaly Medina a este medio.

