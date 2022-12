Al Fondo Hay Sitio: El rating que hizo el regreso de Claudia Llanos y el beso de Jimmy con Alessia

La teleserie peruana ocupó el mejor puesto de la tabla general del rating. (Captura)

La exitosa teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’ llegó a su fin el último viernes 23 de diciembre y dejó a todos sus fanáticos con ganas de seguir viendo más. Y es que, el capítulo final de la producción nacional estuvo lleno de sorpresas y una de ellas fue el regreso de Claudia Llanos a la vida de los ‘Gonzales’ y los ‘Maldini’.

La popular ‘Mirada de Tiburón’ se presentó como la admiradora secreta de Diego Montalbán, haciéndose llamar ‘Victoria’. Otro hecho que dejó en shock a los televidentes fue el tan ansiado beso entre Jimmy Gonzales y Alessia Montalbán, quienes dejaron atrás sus diferencias y por fin demostraron sus sentimientos con un apasionado ósculo.

Todo parece indicar que los fanáticos de ‘Al Fondo Hay Sitio’ no quisieron perderse el episodio 130, ya que le otorgaron el primer lugar en la tabla general del rating. Según información difundida por Ibope Media, la teleserie logró 21.9 puntos de rating en Hogares Lima y 22.1 en Lima +6 ciudades, por encima de otros programas emitidos por América Televisión.

El segundo lugar lo ocupó la segunda temporada de ‘Maricuha’. La telenovela protagonizada por Patricia Barreto hizo el mismo puntaje de 17.4 en Hogares Lima y en Lima +6 ciudades. En tercer puesto se quedó ‘América Noticias’ con 12.7 puntos de rating en Hogares Lima, mientras que en Lima +6 ciudades obtuvieron 11.8.

Rating de otros programas del 23 de diciembre

1. ‘Esto es Guerra’ - América TV (8.6 puntos)

2. ‘La Banda del Chino’ - América TV (7.7 puntos)

3. Rubí - América TV (5.2 puntos)

4. ‘Magaly TV, La Firme’ - ATV (4.9 puntos)

5. ‘Los Milagros de la Rosa’ - América TV (5.9 puntos)

6. ATV Noticias - ATV (6.2 puntos)

7. Andrea - ATV (5.9 puntos)

8. Más Espectáculos - América TV (5.6 puntos)

9. La Voz: Generaciones - Latina (5 puntos)

10. Amor y Fuego - Willax TV (1.3 puntos)

Al Fondo Hay Sitio: Alessia y Jimmy se dieron su primer beso. | América Televisión.

¿Qué más pasó en el último capítulo de Al Fondo Hay Sitio?

Don Gilberto causó gran preocupación a toda su familia cuando de pronto comenzó a olvidar algunas cosas. Don Gil se disponía a contarle a la familia una buena noticia sobre Peter, pero de un momento a otro no supo qué decir y quedó con la mente en blanco.

Tras volver sobre sí, decidió ir a su bodega para intentar recordar lo que allí había sucedido un día antes, sin embargo, encontró su cuaderno en blanco. Seguido, su bodega quedó completamente vacía, haciendo referencia a cómo se encontraría su memoria por un mal que comenzaría a padecer.

Pero, la nostalgia llego cuando Gilberto Collazos tomó la palabra en la cena navideña que los Gonzales y los Maldini compartieron. El papá de Teresita dejó a todos sorprendidos cuando indicó que ‘esta podría ser su última Navidad’.

“Por favor, quisiera hacer una pequeña locución. Quizás sea esa la última navidad que pase con ustedes, pero no lo digo con pena porque me siento un hombre afortunado. Y saben cuál ha sido mi fortuna, haber pasado tantos años de mi vida junto a mi palomita y junto a la maravillosa familia que ella me regaló, los amigos que uno ama”, señaló al inicio.

Al Fondo Hay Sitio: Don Gilberto brinda emotivo discurso por Navidad. | América Televisión.

