Don Gilberto comienza a perder la memoria y se despide de su familia en su mensaje de Navidad

Al Fondo Hay Sitio: Don Gilberto empieza a perder la memoria. | América Televisión.

Rompió el corazón de muchos. Don Gilberto es uno de los personajes que tiene mayor cariño por parte de los seguidores de ‘Al Fondo Hay Sitio’, desde que se quedó viudo muchos lamentaron su soledad, pero jamás imaginaron que es lo que podría pasarle con el tiempo.

Es así que, en el capítulo 130 de la temporada 9, el padre de Teresita causó gran preocupación a toda su familia cuando de pronto comenzó a olvidar algunas cosas. Don Gil se disponía a contarle a la familia una buena noticia sobre Peter, pero de un momento a otro no supo que decir y quedó con la mente en blanco.

Tras volver sobre sí, decidió ir a su bodega para intentar recordar lo que allí había sucedido un día antes, pero la escena conmovió a cientos de cibernautas. Cuando llegó a su local, el abuelo de Joel abrió su cuaderno para revisar qué era lo que había apuntado del día anterior, pero encontró todo en blanco.

Don Gilberto comienza a olvidarse de las cosas. (América TV)

Te puede interesar: Al Fondo Hay Sitio: Peter le confiesa a Don Gilberto que él compró la casa de los Gonzales

Seguido, su bodega quedó completamente vacía, desabastecida, haciendo referencia a cómo se encontraría su memoria por un mal que comenzaría a padecer. Aunque al inicio la familia no quiere reconocer que algo le sucede, con el paso de los días se dan cuenta que no todo está bien.

Incluso, un día salió de la casa sin darse cuenta y terminó hablando solo en un parque. Allí, doña Francesca lo encuentra, pero Don Gil no la reconoce. Luego de varios intentos lo regresa a casa y la familia lo lleva al doctor para saber que es lo que sucede.

Estas escenas sorprendieron a los fanáticos en las redes sociales, quienes estallaron con sus reacciones. Muchos de ellos pidieron que no hagan sufrir al abuelo y se rehúsan a que no continúe en la siguiente temporada. Además, reclamaron que no haya un mal final para él.

Usuarios reaccionan a pérdida de memoria de Don Gilberto. (Twitter)

Usuarios reaccionan a pérdida de memoria de Don Gilberto. (Twitter)

Usuarios reaccionan a pérdida de memoria de Don Gilberto. (Twitter)

Usuarios reaccionan a pérdida de memoria de Don Gilberto. (Twitter)

Usuarios reaccionan a pérdida de memoria de Don Gilberto. (Twitter)

Usuarios reaccionan a pérdida de memoria de Don Gilberto. (Twitter)

Usuarios reaccionan a pérdida de memoria de Don Gilberto. (Twitter)

Te puede interesar: Al Fondo Hay Sitio: Así fue el ‘atraco’ de los Gonzales como los integrantes de ‘La Casa de Papel’

Don Gilberto ‘se despidió' en la cena de Navidad

Luego de que ‘Las Nuevas Lomas’ se quedara sin luz por una explosión ocasionada por los Gonzales, ambas familias decidieron unirse en una sola mesa en medio de la calle para recibir la Navidad. Allí, todos compartieron la cena y pasaron un lindo momento juntos.

Pero, la nostalgia llego cuando Gilberto Collazos tomó la palabra y dio sus buenos deseos, pero sorprendió al decir que ‘esta podría ser su última Navidad’. Un mensaje que conmocionó a ambas familias.

“Por favor, quisiera hacer una pequeña locución. Quizás sea esa la última navidad que pase con ustedes, pero no lo digo con pena porque me siento un hombre afortunado. Y saben cuál ha sido mi fortuna, haber pasado tantos años de mi vida junto a mi palomita y junto a la maravillosa familia que ella me regaló, los amigos que uno ama”, señaló al inicio.

Finalmente, invitó a todos a que agradezcan por lo que tienen. “Por eso, en esta noche tan especial, los invito a ser agradecidos y ser conscientes de que lo único que vale la pena son las personas que queremos y las que nos quieren y ser bendecidos con salud”, finalizó en su discurso.

Al Fondo Hay Sitio: Don Gilberto brinda emotivo discurso por Navidad. | América Televisión.

SEGUIR LEYENDO