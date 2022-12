Nataniel Sánchez envía mensaje por Navidad y sus seguidores le piden que vuelva Fernanda de la Casas

Nataniel Sánchez envió saludo navideño. (Instagram)

Nataniel Sánchez es una de las actrices de las primeras temporadas de ‘Al Fondo Hay Sitio’, quien con su peculiar personalidad logró el cariño del público. Incluso, su amor con Joel Gonzales fue uno de los que más representó a la serie durante años.

Sin embargo, la actriz es una de las ausentes de esta nueva historia. Y es que en la temporada 9, muchos de los personajes se han ausentado. Aunque algunos están muertos, otros no están debido a que están haciendo su vida en otros lugares del mundo.

Como se conoce, en la vida real, Nataniel Sánchez radica en España, país al que viajó en busca de mejores oportunidades, pese a que regresado en algunas ocasiones. Es por esa razón que, algunos seguidores especularon que sus visitas a Lima se deberían a negociaciones para volver a la serie de América Televisión, cosa que no sucedió.

Pese a ello, la artista tiene muy presente a su país y, en una fecha tan importante como la Navidad, no ha dudado en dedicarle un mensaje a sus seguidores peruanos. Además, hizo hincapié en el duro momento que se vive en el país debido a la crisis política.

“Hace varios días que no publicaba, no me apetecía hacerlo con la sensación que tenía al ver a mi país tan dividido. Hoy quisiera compartirles que deseo de corazón que podamos buscar siempre la unión como comunidad, que intentemos comprender, aunque a veces sea difícil, que miramos el mundo y reaccionamos influenciados por los que nos ha tocado vivir y cada vivencia es única. Espero que en esta navidad reine la armonía, este llena de empatía y que nuestro corazón esté repleto de amor y de paz. ¡Feliz Navidad en todos los hogares!”, señaló en su post.

Muchos de sus fanáticos le desearon también felices fiestas navideñas, pero hubo quienes no desaprovecharon la oportunidad de pedirle que vuelva con su recordado personaje de Fernanda de las Casas. Y es que, en el último capítulo de la temporada 9 de ‘Al Fondo Hay Sitio’, Claudia Llanos reapareció pero ahora haciéndose llamar Victoria.

“Ayyyy regresa a tu hogar porfa, regresa a AFHS”, “Yo dije ibas a regresar a Al fondo hay sitio”, “Tienes que volver a AFHS”, “Feliz navidad bella Fernandita”, “Vuelve con Joel”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores en redes sociales.

