‘Metiche’ enfrentó a Melissa Paredes: “¿Por qué no admites que engañaste a Rodrigo Cuba?”

Un tenso momento se vivió este viernes 23 de diciembre en el set de ‘D’ Mañana’. Resulta que Melissa Paredes fue invitada al programa, donde se vio cara a cara con Kurt Villavicencio. El popular ‘Metiche’ le sacó en cara varios episodios de su pasado, principalmente el ampay que protagonizó con Anthony Aranda y que puso fin a su matrimonio con Rodrigo Cuba.

Sin miedo a nada, el controversial conductor de TV le preguntó a la modelo por qué nunca admitió públicamente que sí le fue infiel a Rodrigo Cuba, ya que las imágenes que difundió Magaly Medina hablaban por sí solas. “¿Por qué no admitiste que lo engañaste?”, le consultó para sorpresa de sus compañeras.

“Te seré bien sincera, ha pasado casi un año. Yo no he admitido algo que no he hecho. Respeto tu opinión y respeto la opinión de todas las personas. Cada uno tiene su punto de vista. Nunca te voy a decir ‘está mal lo que piensas’. Yo pedí disculpas y perdón por las imágenes. Los dos estábamos cada uno en lo suyo”, enfatizó Melissa Paredes.

(Panamericana TV)

El presentador de ‘D’ Mañana’ no quedó contento con su respuesta, ya que la versión inicial del futbolista indicaba todo lo contrario. Además, porque ella misma admitió en su momento que estaba interesada en Anthony Aranda cuando seguía en un romance con el ‘Gato’.

“Para mí esto es demasiado. Puedes creer lo que te dé la gana, a mí me da igual. Yo así te quiero ver tan indignado con tantos hombres que hacen exactamente lo mismo y lo pasas por agua tibia”, añadió la exconductora de ‘América Hoy’ a punto de perder la paciencia.

‘Metiche’ habló sobre Ethel Pozo

Kurt Villavicencio siguió arremetiendo contra Melissa Paredes. La figura de Panamericana TV le preguntó por qué Gisela Valcárcel vendió su reencuentro con Ethel Pozo en ‘El Gran Show’ como si esa hubiera sido la primera vez que hablaron desde el ampay. “Ya se habían visto en el concierto de Rauw Alejandro y en su programa de cocina”, argumentó.

“Eso fue algo sincero, algo que me chocó y me tocó el corazón. En el concierto fue solo un hola y chau en la cola. En el programa de la cocina solo nos saludamos cuando nos cruzamos, no conversamos, ni nada”, precisó la influencer, pero no dijo más cuando le preguntaron si le dolió que la sacaran de ‘América Hoy’ por no cumplir el “perfil”.

(GV Producciones)

Cansada de seguir respondiendo las preguntas relacionadas a Rodrigo Cuba y Ethel Pozo, la modelo le pidió a ‘Metiche’ que deje la polémica en el pasado. “Cada uno tendrá el pensamiento que quiera tener, no voy a seguir con este tema. Perdóname, me parece retrógrada. Hay cosas que prefiero guardar para mí misma”, sentenció.

