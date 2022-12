Melissa Paredes defendió a Ale Venturo por salir embarazada “rápido” de Rodrigo Cuba

Melissa Paredes defendió el embarazo de Ale Venturo | Panamericana TV

Melissa Paredes salió en defensa de Ale Venturo, quien fue criticadapor haber quedado embarazada de Rodrigo Cuba a los pocos meses de haber iniciado su relación amorosa. La exconductora de ‘América Hoy’ no soportó que Kurt Villavicencio responsabilizara únicamente a la rubia por su estado de gestación.

Este viernes 23 de diciembre, la modelo se presentó en ‘D’ Mañana’ para verse cara a cara con el controversial ‘Metiche’. Durante la entrevista, Melissa descartó estar esperando un hijo con Anthony Aranda. “No estoy embarazada”, señaló tranquila, para luego dar a entender que estaba tomando sus precauciones.

“Tú te cuidas bien, pero parece que Ale Venturo no, rapidito salió embarazada”, comentó la figura de Panamericana TV. Sus palabras no le gustaron nada a la expareja del Rodrigo Cuba, quien defendió con todo a la empresaria. Resaltó que la opinión de Kurt era “machista”.

“No, no, no te pases. Ahí sí una pausita porque yo creo que siempre critican a la mujer. ¿Por qué no criticar al hombre? Qué machistas, de verdad. Siempre criticando a la mujer, ‘ay, que ella se embarazó’. ¿El hombre no puede cuidarse? No se pasen, pues”, expresó, siendo respaldada por las presentadoras del programa.

Melissa Paredes defendió a Ale Venturo de las críticas de 'Metiche'.

Te puede interesar: Melissa Paredes reveló lo que le dijo Rodrigo Cuba al saber que bailará con Anthony Aranda

Como se sabe, en septiembre de este año, Rodrigo Cuba y Ale Venturo anunciaron que se convertirían en padres. Sin embargo, la noticia no fue una sorpresa para nadie, ya que Magaly Medina había revelado cuatro meses antes que la rubia estaba embarazada, cuando ni siquiera cumplía un año de relación amorosa con el futbolista.

Ale Venturo también se defiende

A pocas semanas de dar a luz, la empresaria no ha dejado de presumir su barriga de embarazo en redes sociales. Esto no le ha gustado nada a los detractores de Ale Venturo, quienes la han criticado por subir continuamente videos y fotografías de su cuerpo.

Por este motivo, evitó mostrar su vientre cuando salió a caminar con su hija y con su amiga Valery Revello. “No muestro porque luego dicen que por qué muestro. Tú sabes cómo es la gente, la gente es acomplejada”, expresó con cierta molestia.

Te puede interesar: Ale Venturo reveló que ya convive con Rodrigo Cuba y cuenta detalles del nacimiento de su bebé

Antes de que Ale Venturo confirmara su embarazo, 'Amor y Fuego' la captó acariciando su vientre.

El exesposo de Melissa Paredes también se ha referido al embarazo de su actual novia, indicando que se enteró de que sería padre por segunda vez cuando estaba siendo investigado por el Ministerio Público. En junio de este año, el futbolista fue separado de su hija.

“Dentro de todo nos enteramos que está embarazada y fue una alegría que se pudo haber disfrutado mejor si no era en el momento en el que yo estaba (investigación del Ministerio Público). Yo estaba feliz, contento, hasta el día de hoy estoy súper emocionado, pero creo que hubiese podido ser de otra manera si es que no hubiésemos estado en ese problema”, dijo en entrevista con Giancarlo Granda.

SEGUIR LEYENDO