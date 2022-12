Melissa Paredes da detalles de su estado de salud tras aparecer en la clínica: “Una contusión grave”

Melissa Paredes da detalles de su estado de salud tras aparecer en la clínica. (Instagram)

Este domingo 11 de diciembre, Melissa Paredes preocupó a todos sus seguidores al aparecer en la camilla de una clínica local. La exreina de belleza decidió acudir a un establecimiento de salud para realizarse los exámenes respectivos tras haber sufrido una terrible caída durante los ensayos de ‘El Gran Show’ previo a la gran final.

La actriz reveló el último viernes que tuvo un accidente cuando estaba practicando una pirueta para su coreografía final. “Estoy feliz, pero un poco adolorida. Ayer (viernes) me caí horrible. En un ensayo, me subieron y me caí desde arriba. Gracias a Dios que no pasó a mayores, pero me metí un sustazo”, dijo para las cámaras de ‘Estás en Todas’.

Asimismo, tras quedar el quinto lugar en el reality de Gisela Valcárcel, Melissa Paredes señaló que tenía mucho dolor en las costillas y que tuvo que ponerse una inyección para poder bailar. “Tengo las costillas hechas leña, tengo que ir a verme. Parece que tengo una luxación o una fisura”, dijo a la prensa cuando fue eliminada.

A través de las redes sociales de su pareja, Anthony Aranda, se dio a conocer que la modelo no esperó mucho para acudir a los doctores y tener un diagnóstico claro. “Vas a estar bien mi vida”, escribió sobre una foto de su mano sosteniendo la de la influencer, quien estaba en una camilla.

Te puede interesar: ‘El Gran Show’: Melissa Paredes sufrió aparatosa caída durante ensayos con Anthony Aranda

Captura.

Te puede interesar: Melissa Paredes tras el fin de ‘El Gran Show’: “Espero volver a las teleseries en el 2023″

A las pocas horas, Melissa Paredes se pronunció en las historias de su cuenta de Instagram para contar detalles de su estado de salud. La exconductora de ‘América Hoy’ reveló que muchas personas le estuvieron escribiendo para saber acerca de su lesión y confesó que todo se trata de una contusión fuerte. Además, mostró los parches que utilizó en la última gala del concurso para sentir menos dolor.

“Teníamos miedo que sea la costilla, pero hoy (domingo) lo descarté gracias a Dios. No es la costilla, es una contusión grave, pero nada más, no es hueso. Hoy fui a descartar a la clínica y todo está bien. Tranquilos. De hecho, han sido dos días súper fuertes donde he estado inyectada y medicada. Hoy también me inyectaron en la clínica para el dolor, pero al menos puedo hacer todas mis cosas con normalidad”, señalo.

Melissa Paredes descartó alguna ruptura en las costillas. (Instagram)

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre su eliminación?

En conversación con la prensa, Melissa Paredes se mostró muy agradecida con Gisela Valcárcel por darle la oportunidad que le otorgó de regresar a la televisión. “Me despido con mucho cariño (de la pista de baile), agradecidísima con Gisela, con toda la producción de ‘El Gran Show’. Estoy feliz y contenta de haber llegado hasta la final. Ha sido lindo regresar a la televisión en cierre del año y nada para arrancar el 2023 con todo”

En otro momento, se refirió a la posibilidad de regresar a la actuación. Recordemos que, la modelo protagonizó dos teleseries producidas por Michelle Alexander antes de su escándalo por el ampay con Anthony Aranda. En varias oportunidades ha expresado su deseo de retornar a la televisión. “Es la idea, ojalá así sea (...) Espero volver a las teleseries como antes, a lo mío”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO