Esto pensaba Rodrigo Cuba sobre la infidelidad hace un año atrás

Rodrigo Cuba fue captado con joven en una 'juerga' realizada en Piura.

Hace unos días Rodrigo Cuba fue captado bastante cariñoso con una mujer que no era su novia Ale Venturo, quien actualmente se encuentra embarazada. Las imágenes causaron gran revuelo en su momento, especialmente porque muchos pensaban que el futbolista era incapaz de engañar a su pareja luego de haber vivido una situación bastante difícil al lado de Melissa Paredes.

Sin embargo, esto parece no haberle importado al jugador del Sport Boys, pues aprovechó su estadía en Piura para salir al lado de sus compañeros pese a que su equipo fue goleado.

En las imágenes se puede observar claramente como Rodrigo Cuba baila de manera sensual con una señorita que sería de la zona. Además, eso no fue lo único, pues él se acerca por detrás de ella y le besa el cuello.

A raíz de ello, los usuarios de las redes sociales se mostraron bastante indignados, al punto de recordar la vez que el popular ‘Gato’ se pronunció en contra de la infidelidad y cómo se sintió cuando su entonces esposa Melissa Paredes fue ampayada besando apasionadamente a Anthony Aranda.

“Ese día (cuando el ampay de Melissa Paredes salió en televisión y se especuló que ella fue infiel) mi matrimonio se terminó, porque me resulta insoportable la vida en común con la demandada. Toda su conducta realizada en un lugar público, a vista de todos, me deshonra, me humilla, me hiere”, señaló en un documento.

Asimismo, el club Sport Boys habría decidido suspender a Rodrigo Cuba por este escándalo, pues no fue convocado para enfrentar al Alianza Atlético en estadio Elías Moreno de Villa El Salvador.

Pese que la sanción no es oficial de momento, Martín Hidalgo, Gerente Deportivo de Sport Boys, horas antes del partido de ‘La Mislera’, aseguró que en los próximos días, una vez que concluyan con las investigaciones, daría a conocer el castigo a los jugadores involucrados en una fiesta en Piura.

“Totalmente de acuerdo contigo, es la opinión de todos los que trabajamos en el club. Ya ustedes se enterarán en su momento. Toda la prensa y la opinión pública se enterará las sanciones a todos los futbolistas que salieron”, dijo el directivo al programa ‘América Hoy’.

Ale Venturo y su mensaje tras ampay

A través de sus redes sociales, Ale Venturo envió un mensaje luego de hacerse conocido el ampay al papá del hijo que se encuentra esperando. La misiva tenía como objetivo reflexionar sobre todo lo que ha venido viviendo en los últimos meses.

“Lo vas a resolver, como siempre lo has hecho”, fueron las palabras que publicó la empresaria en sus historias de Instagram, recibiendo el apoyo de sus fans, mientras que otros le pedían que no perdone a Rodrigo Cuba.

Sin embargo, finalmente la rubia habría decidido darle una nueva oportunidad a su pareja, pues el futbolista fue visto encapuchado en la inauguración de su nuevo local ubicado dentro de la Universidad de Lima.

