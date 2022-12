‘El Gran Show’: Melissa Paredes sufrió aparatosa caída durante ensayos con Anthony Aranda

Melissa Paredes sufrió aparatosa caída durante ensayos para la final de 'El Gran Show' | América TV / Estás en Todas

Sucedió lo inimaginable. Este último viernes 9 de diciembre, Melissa Paredes sufrió una fuerte caída cuando ensayaba el baile que presentará en la última gala de ‘El Gran Show’. Anthony Aranda, su actual pareja y quien la acompañará en la gran final, vio la escena de cerca, preocupándose por el bienestar de la modelo.

“Estoy feliz, pero un poco adolorida. Ayer (viernes) me caí horrible. Fui a ensayar con Sergio a un gimnasio aparte, súper bien y todo. Pero cuando bailo con el elenco es diferente porque Sergio ya está acostumbrado a cargarme. En un ensayo, me subieron y me caí desde arriba. Gracias a Dios que no pasó a mayores, pero me metí un sustazo”, contó la influencer para ‘Estás en Todas’.

Melissa Paredes y Sergio Álvarez llegaron a la final de 'El Gran Show'.

Asimismo, añadió que está feliz de contar con el apoyo de Anthony Aranda en la final del reality de baile de Gisela Valcárcel. “No podía faltar. La mayoría está trayendo bailarines profesionales ¿por qué yo no? A parte de ser mi chico es bailarín profesional, coreógrafo, suma de todas maneras”, sostuvo.

Por su parte, ‘El Activador’ aseguró que los ensayos han sido bastante duros y que la caída de su pareja lo asustó de sobremanera. “Estamos muertos, pero felices. Ayer pasó la caída, ese es el riesgo que tenemos todos, hasta los profesionales y los que no lo son. Gracias a Dios que no fue para más, pero fue una caída fuerte”, dijo.

Agradeció al público

A pocas horas de llevarse la final de ‘El Gran Show’, Melissa Paredes se mostró agradecida con el público que la ha apoyado en cada una de las galas. Asimismo, aseguró que dará todo de sí misma para coronarse como la vencedora de la temporada 2022.

“A nada de la gran final y solo puedo decir gracias. He disfrutado muchísimo. Sinceramente para mi lo más importante no es ganar, para mí lo más importante siempre va a ser darles un hermoso show, conectar con ustedes. Así que siempre esforzándome para dar lo mejor de mí como cada proyecto que he hecho y que haré! Esta no será la excepción. Así que como siempre vamos por más”, escribió en Instagram.

Melissa Paredes no cayó en sentencia en ninguna gala de 'El Gran Show'.

‘El Gran Show’ cerrará con broche de oro su temporada 2022, la noche del sábado 10 de diciembre a partir de las 21:00 horas y a través de la señal de América TV. Los competidores que disputarán la copa son Facundo González, Gino Pesaressi, Santiago Suárez, Milena Zárate y Melissa Paredes. La producción del programa anunció que el artista que logre coronarse se llevará la suma de 20 mil soles.

