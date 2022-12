Melissa Paredes responde a Ethel Pozo por cuestionar la participación de Anthony Aranda en El Gran Show.

Melissa Paredes olvidó el abrazo que se dio con Ethel Pozo y no dudó en responderle por cuestionar la participación de Anthony Aranda en ‘El Gran Show’. Como se recuerda, la hija de Gisela Valcárcel indicó que la actriz no hubiera invitado a su novio a la pista de baile. Estas palabras no fueron bien recibidas por la modelo.

La actriz y modelo Melissa Paredes defendió a capa y espada a su actual pareja, quien la acompañó este sábado 10 de diciembre a ‘El Gran Show’. Sin embargo, pese a haber recibido buenos comentarios en su baile, exconductora de TV no logró el puntaje que necesitaba para quedarse en competencia.

‘Amor y Fuego’ emitió unas imágenes donde se escucha a la actriz defendiendo la participación de su novio, y respondiendo a Ethel Pozo por sus declaraciones en ‘América Hoy’.

“¿Quién es ella para decir si es correcto o no? ¿Es Dios? ¿Quién es para juzgar?”, se le escucha decir a Melissa Paredes en el avance del programa que presentarán este lunes 12 de diciembre Rodrigo González y Gigi Mitre.

“‘Ay me encantaría que aquí esté Óscar del Portal (periodista de América TV que fue acusado por infidelidad), me gustaría tener a todos’, pero a mí no porque soy mujer. Me parece un poco machista”, acotó bastante indignada.

Melissa Paredes defiende a Anthony Aranda.

Estas palabras se debieron a las recientes declaraciones de Ethel Pozo, quien dijo en su programa que Melissa Paredes no debería aparecer con Anthony Aranda en ‘El Gran Show’. Esto después que la actriz lo anunciara como su frefuero en la gran final.

“Yo no lo hubiera traído jamás, hubiera ido sola. Es inevitable que, entre la vida personal, ¿por qué lo lleva a él y no a otro bailarín? Hay otros bailarines muy buenos. Inevitablemente, quieren que nosotros recodemos eso. Ha llegado hasta allí sin él, ha podido brillar sola”, dijo Ethel Pozo en aquel momento.

Melissa Paredes emocionada de tener a Anthony Aranda en ‘El Gran Show’. “Estoy feliz de que él regrese a la pista, estar aquí nuevamente juntos me genera un sentimiento muy bonito porque aquí nos conocimos”, señaló la actriz.

Anthony Aranda también se expresó al respecto. Tras volver al programa de Gisela, el bailarín indicó que estaba bastante contento con la presentación que dio junto a su novia. Asimismo, indicó que le gustaría regresar a la pista.

“Ya ha pasado un año, wow. Nada, feliz. Esa pista tiene una energía hermosa. Desde el día uno que piso ‘El Gran Show’, me dijo ‘en la final me gustaría que me acompañes’. Y yo feliz. ¿Si me gustaría volver? A mí esta pista me encanta, es una gran ventana para todos los artistas. Yo feliz, las veces que sea necesario estaré pisando esta pista, me encanta”, dijo Anthony Aranda.

