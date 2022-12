Mario Hart cuenta la razón por la que dejó Combate para irse a Esto es Guerra | YouTube

Mario Hart fue uno de los invitados del canal de YouTube de Fabianne Hayashida y Mario Irivarren llamado ‘Com FM’. Allí, el ex capitán del equipo verde se confesó y habló de algunas experiencias que vivió en sus inicios en la televisión.

Pero, una de las preguntas que llamó la atención fue referente a su salida de ‘Combate’. Como se recuerda, existía una rivalidad muy grande entre el programa de ATV y ‘Esto es Guerra’, por lo que algunos competidores que eran eliminados de un canal, al día siguiente aparecían en el otro.

Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos de ellos se hicieron ‘históricos’ en su programa de origen, siendo Mario Hart uno de ellos en ‘Combate’. Además, su relación con Alejandra Baigorria era otra de las razones por las que daba de qué hablar en el espacio televisivo.

Pero, al finalizar una de las temporadas, quedó sorprendido al saber que el programa decidió ‘dejarlo libre’ sin ningún contrato aunque, en ese momento, él firmaba contratos junto a Alejandra Baigorria y a ella si la querían en ‘Combate’ por unos meses más.

Te puede interesar: Mario Hart revela cuánto ganaba en la primera temporada de Combate: “Dije que iba a estar un año y me gustó”

“Termina la tercera o cuarta temporada de ‘Combate’ y empezaron a haber muchos cambios en la producción. Estaban por sacarla a Marisol y se quedaba Pepe Lucho. Ya en los días previos a empezar la temporada en enero por ahí me llaman a la típica reunión. Ven vamos a negociar, me llaman a mí y a Alejandra a la reunión con Pepe Lucho”, confesó al inicio.

Mario Hart dejó Combate por Esto es Guerra.

Tras ello, contó que fue lo que pasó en esa reunión y a los acuerdos que llegaron. “Pepe Lucho me dijo: Mario te voy a ser muy sincero, yo creo que tú necesitas un descanso. Creo que hay que darte un tiempo y yo le dije: quieres que descanse, pero me vas a pagar y me dijo: no, eres libre de hacer lo que quieras y con Alejandra era diferente. En conclusión, Ale te queremos a ti, pero a Mario, no”, confesó al piloto de autos.

Te puede interesar: Mario Hart contó detalles de su primer encuentro con Korina Rivadeneira: “Era tímido y tenía enamorada”

Seguido, ambos salieron de la oficina donde se realizó la reunión y decidieron llamar a Peter Fajardo para ver si existía alguna oferta para ambos en ‘Esto es Guerra’. “Saliendo de la oficina llamé a Peter y le dijimos que estábamos libres y nos dijo que fuéramos al día siguiente a conversar y así nos fuimos al otro lado (Esto es Guerra)”, confesó la pareja de Korina Rivadeneira.

Aunque la primera vez que cambió de canal solo estuvo una temporada, luego decidió hacer una negociación mucho más grande para volver a ATV junto a Alejandra Baigorria. Es así como ambos regresaron y se llevaron consigo a algunos participantes de la competencia.

SEGUIR LEYENDO