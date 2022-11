Korina Rivadeneira le aclara a Mario Hart que no le perdonaría una infidelidad: “Ya no hay vuelta atrás”

Korina Rivadeneira hace aclaración a Mario Hart.

Después que Mario Hart indicara que no perdonaría ninguna infidelidad de parte de Korina Rivadeneira, la actriz y modelo no dudó en hacer la misma afirmación, resaltando que si pasa ello en su relación no habría marcha atrás.

Korina Rivadeneira y Mario Hart tienen dos hijos y una familia consolidada. Es por ello que ninguno permitiría que su pareja le falte el respeto siéndole infiel. Ambos resaltaron que no hay segundas oportunidades.

“Jamás perdonaría una infidelidad porque con eso estás faltando a muchísimas cosas como pareja, estás quebrando la confianza, y lo más importante en una relación es la confianza, si no hay confianza, se quiebra todo”, indicó Mario Hart, quien en su momento señaló que ha madurado conforme ha pasado el tiempo, y en efecto, sí llegó a serle infiel a sus exparejas.

Korina al saber esto, respaldó estas palabras, pero además hizo una advertencia, aclarando que una vez cometido el error, no hay marcha atrás.

“Cuando ya se maltrata una relación, cuando ya se sufre y se pasa por una infidelidad, creo que ya no hay vuelta atrás, nunca perdonaría una infidelidad”, dijo la venezolana, quien fue parte de ‘En esta cocina... Mando yo’, programa que será emitido este domingo 6 de noviembre,, a partir de las 19:00 horas por América TV.

“Me tocó preparar una pachamanca y no fue fácil, me estresé un poco, pero lo hice bien. Y aunque Mario no cocina nada, siempre que viene al programa algo le sale”, añadió Korina, quien aceptó que cocina poco en su casa, sin embargo, lo que hace, lo prepara con cariño.

Korina Rivadeneira y Mario Hart tienen dos hijos. Instagram/Captura

Korina Rivadeneira sí quiere más hijos

Respecto a la maternidad, Korina Rivadeneira no descarta tener otro bebé. Aunque Mario Hart haya asegurado que con dos hijos es suficiente.

“Creo que nací para ser mamá, me va increíblemente bien, soy muy feliz, y creo que mis hijos están bien, entonces, está claro: nací para esto. Ahora no podría venir un tercer hijo porque tengo muchísimos planes a corto y largo plazo, por ahora, no. Y más adelante es difícil porque ya voy a estar mucho más grande, pero, nada es imposible, ya se verá, quizá termine teniendo gemelos y completo mi cuarteto de hijos”, detalló.

Finalmente, la venezolana aseguró que está enfocada en su faceta de actriz. Además, se está preparando en la conducción para llevar a cabo algunos proyectos que tiene en mente.

“Estoy muy metida en la actuación, estuve grabando series, estoy por grabar una película, y también me estoy preparando para la conducción, el próximo año tendré proyectos, y dedicada a mis redes sociales, que es mi mayor sustento por el momento”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO