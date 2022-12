Mario Hart revela cuánto ganaba en la primera temporada de Combate: “Dije que iba a estar un año y me gustó”

Mario Hart reveló cuanto ganaba en la primera temporada de Combate. Canal de Youtube 'Com FM'

Mario Hart contó varios detalles de sus inicios en la televisión peruana, entre ellos cómo ingresó a Combate en una conversación con Mario Irivarren y Fabianne Hayashida para su podcast en YouTube ‘Com FM’.

El piloto dejo sorprendido a sus excompañeros de competencia cuando reveló el sueldo que le ofrecieron antes de ingresar y formar parte del reality de competencia que transmitió por ATV.

“En mi primera temporada me ofrecen 4500 dólares... cuando me dicen ese número, pensé que es una gran oportunidad para ahorrar, pero lo que me preocupaba era como le iba a decir a mi viejo, cómo lo convenzo para que no se moleste y poder ingresar. Pero dije, no lo podía desaprovechar”, expresó Mario Hart.

Mario Hart reveló cuanto ganaba en Combate. Youtube

La popular ‘China’ de Combate quedó boquiabierta con la cifra que indicó el esposo de Korina Rivadeniera porque ella confesó en los primeros de videos de su programa digital que percibía mil dólares como sueldo cuando estaba en Combate.

“Yo ganaba mil dólares por varios años”, dijo la influencer. En esa primera conversación, Fabianne comentó que ganaba cinco veces menos que Mario Irivarren y cuando aceptaron subirle el sueldo, solo lo pude gozar algunos meses porque luego se tuvo que retirar debido a una lesión en el hombro.

Por su lado, Mario Irivarren contó que cuando se enteró de que sus compañeros ganaban más que él, pidió que le duplicarán su sueldo a la productora Marisol Crousillat.

“Yo era el más emblemático en ese entonces y me di cuenta de que ganaba menos, fui a pedir aumento y me dijeron que no había plata... me enteré de que Angie Jibaja iba a estar por unos meses y le iban a pagar cifras astronómicas.. Yo decía para pagarle a ella si hay y a nosotros no hay”, expresó.

Entonces, cuenta que llamó a Israel Dreyfus (otro combatiente emblemático) y fueron a pedirle a Marisol Crousillat que le duplicarán el sueldo y se mantuvieron firmes hasta que cumplieron con ellos.

“Tienes para dármelos, simplemente no me los quieres pagar... encima fue la época en que trajeron a Gutty (Carrera), un día se paró en el estudio y como no lo presentaron, al día siguiente se fue a ‘Esto es Guerra’... cuando me enteré lo que le iban a pagar, dije ¡Que!... reclamé y me pagaron lo que pedía”, narró.

Fabianne Hayashida y Mario Irivarren cuentan acerca de los sueldos en Combate.

Mario Hart contó cómo fue su ingreso a Combate

Mario Hart contó que luego de participar en ‘El Gran Show’ con Gisela Valcárcel en el 2015, su agencia le pasó la voz que iban a lanzar un nuevo formato de competencia llamado ‘Combate’ y estaban buscando chicos modelos, atores y deportistas.

Mario preguntó por el sueldo y decidió probar suerte, pero no, sin antes prometerle a su padre que solo iba a estar un año y que luego crearía un emprendimiento porque ya se encontraba haciendo sus prácticas profesionales de la carrera de Ingeniería Industrial. Y por motivos de horarios iba a abandonar su trabajo para poder probar suerte en el mundo de la Televisión.

“Recuerdo que le dije Papá, tengo esto, me están ofreciendo este monto, voy a ver de qué trata. Te prometo un año, ahorro y cuando estoy bien emprendo algo, acepté. Entré y claro que al año ya no era 4500 dólares, era un poco más y por más que quisiera salir, fue difícil porque ya te haces un estilo de vida y un ritmo”, explicó.

Alejandra Baigorria y Mario Hart pertenecieron al equipo verde, también formaron parte de Esto es Guerra. (Foto: ATV)

Además, el empresario comentó si bien es cierto hubo peleas armadas, pero a su parecer hubo muchas peleas reales porque nacían producto de la convivencia y las ganas de ganar en las competencias. “Nosotros nos peleábamos, quizá una de las primeras peleas abiertas que hubo en un reality (entre él y Irivarren) y a la semana siguiente veías en ‘Esto es Guerra’ que se peleaban igualito y luego tenías seguir generando eso”, indicó.

