Mario Hart celebró la detención de Pedro Castillo: “Mucho tiempo esperando este momento”

Mario Hart se ha mostrado, desde las elecciones, en contra del Pedro Castillo. El chico reality incluso se ha manifestado en marchas y demás actividades que buscaban la vacancia del ahora expresidente, sin embargo, la tarde del 7 de diciembre, esta situación se hizo realidad en medio de una polémica que puso a todo el país en inestabilidad.

Es así que, luego de que el Congreso de la República vacara al presidente de sus funciones, el propio Castillo fue detenido en plena vía pública y rápidamente fue trasladado a la Prefectura de Lima ubicada en la avenida España en el Cercado de Lima.

Este hecho fue rápidamente celebrado en redes sociales, siendo Mario Hart uno de los que se mostró feliz con la noticia. La pareja de Korina Rivadeneira no dejó de evidenciar su entusiasmo y escribió un post que llamó la atención de muchos. Aunque, al recibir algunas críticas tuvo que cerrar los comentarios de su publicación.

“Vamos Perú, la con**. Gracias a los que nunca bajaron los brazos, a los que se comieron tantas amenazas y a pesar de todo nunca dejaron de desenmascarar toda la magia del burro de mi**. Gracias a los que siempre estuvieron en las calles. Gracias y mil veces más gracias”, señaló.

Algunos cibernautas lamentaron las palabras que tuvo el piloto de autos sobre el exmandatario, pero otros si avalaron el comentario y pidieron próximas nuevas elecciones.

Pero, esa no fue la única publicación de Mario Hart. A través de sus historias de Instagram, compartió una fotografía de la detención del expresidente junto a Aníbal Torres. Rápidamente, Mario Hart no perdió la oportunidad de hacer mofa de lo sucedido y celebrarlo. “Cuánto tiempo esperando este momento... No puedo más”, expresó.

Maju Mantilla reflexionó ante la vacancia

Por otro lado, otra exfigura de América Televisión habló sobre lo sucedido. En su cuenta de Instagram, Maju Mantilla compartió un mensaje en el que reflexionaba sobre todo lo que ha pasado este miércoles 7 de diciembre en la política peruana.

La Miss Mundo 2004, pidió tranquilidad y espera que esta situación no afecte a los peruanos. Además, deposita su esperanza en las nuevas decisiones de los diferentes poderes del Estado. “Nuestro país no descansa de sus gobiernos fracasados. Nuestra crisis política es permanente. Hoy, después del intento de Pedro Castillo de un golpe de Estado, finalmente ha sido vacado, una decisión que debió tomarse en el primer intento de moción de vacancia. Hoy ya es un hecho. Roguemos que en adelante podamos tener la tranquilidad que todos necesitamos. Viva el Perú”, señala el post.

