Mario Hart contó detalles de su primer encuentro con Korina Rivadeneira: “Era tímido y tenía enamorada”

A pesar de los problemas que enfrentaron por la legalización de su matrimonio, Mario Hart y Korina Rivadeneira han demostrado que su amor es verdadero. Los exchicos reality, quienes son padres de dos hijos juntos, se conocieron en los sets de ‘Combate’ en el 2013. En aquel entonces, ninguno de los dos estaba soltero.

Según el piloto de autos, él ya sabía de la existencia de la venezolana porque la había visto actuar en ‘Al Fondo Hay Sitio’, donde interpretó el personaje de Abigail. Eventualmente, Korina llamó la atención de los productores de ‘Combate’, por lo que fue convocada para participar en la tercera temporada del reality de competencia.

“Yo recuerdo que en los pasillos de ‘Combate’ se voceaba su nombre, siempre estaban viendo la forma de llevarla. Ella estaba en ‘Al Fondo Hay Sitio’, y de ahí se la querían jalar (a ‘Esto es Guerra’), le decían que se vaya allá. Tú sabes cómo son en América, la tenían acorralada”, reveló el excapitán del equipo Verde en el podcast Com FM.

Korina Rivadeneira y Mario Hart llevan más de cuatro años juntos.

La modelo oriunda de Valencia aceptó ingresar a ‘Combate’, pero con la única condición de que Krayg Peña, su entonces novio, entrara primero al programa. “El ex estuvo un montón de tiempo y Korina no llegaba. Detrás de cámaras decían ‘esta chica capaz nos va a tener acá con el ex y ella todavía no viene’”, recordó Mario Hart en su anécdota.

Después de mucha espera, Korina Rivadeneira fue finalmente presentada en ‘Combate’ en octubre de 2013, en reemplazo de Nathaly Zuazo. Solo estuvo tres semanas en competencia, pero durante ese intervalo de tiempo vio por primera vez al corredor de autos, quien mantenía una relación amorosa con Alejandra Baigorria.

“Yo no me acuerdo, pero ella dice que en uno de esos días yo pasé por el vestuario, por donde se maquillaban, la miré y le guiñé el ojo. Pero no le creo, yo no soy esa clase de persona. Yo era tímido y estaba con enamorada. Es imposible. Me debe haber picado algo en el ojo. Es más, ella me cuadró, me dijo ‘¿por qué me estás guiñando el ojo, chamo? ¿qué te crees?’ Yo dije que estaba loca, ya se decía que era media loca”, relató.

Korina Rivadeneira ingresó a 'Combate' en el 2013, formando parte del equipo Rojo. (ATV)

¿Cómo surgió el amor?

Korina Rivadeneira terminó ingresando a ‘Esto es Guerra’ y no volvió a ver a Mario Hart hasta mucho tiempo después. Cuando por fin coincidieron en el mismo reality de competencia, el exchico reality fijó sus ojos en la venezolana. Para su mala suerte, ‘Kori’ no estaba muy interesada.

“Ella estaba soltera y yo también. No me miraba ni de casualidad. Saqué toneladas de maíz y bueno, picó”, resaltó Hart, quien agregó más adelante que los viajes al extranjero que hicieron con Patricio Parodi, Sheyla Rojas, Mario Irivarren e Ivana Yturbe ayudaron a que su relación se formalizara.

Mario Hart y Korina Rivadeneira tienen dos hijos juntos. (Instagram)

