Alejandra Baigorria regaló panetones a niños de bajos recursos económicos por Navidad

Un noble gesto. Alejandra Baigorria decidió sorprender a varios niños que trabajan en las calles a puertas de celebrar la Navidad. A bordo de su camioneta, la ‘rubia de Gamarra’ regaló panetones a pequeños de las principales avenidas de Lima, demostrando así el gran corazón que tiene.

En las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, la empresaria textil llamó a unos niños que encontró en el camino. Aunque al inicio ellos se acercaron con una actitud tímida, la exchica reality les sacó una sonrisa al entregarle el popular pan dulce navideño, que nunca falta en las mesas peruanas el 24 y 25 de diciembre.

“Todos merecemos una linda Navidad”, escribió Alejandra Baigorria para luego dirigirse a Plaza San Miguel, donde continuó trabajando en el lanzamiento de su última colección de verano. Como se sabe, la exchica reality posee más de 10 tiendas en distintos centros comerciales.

Alejandra Baigorría alegró a niños que trabajan en la calle con un noble gesto.

De esta forma, la recordada figura de ‘Combate’ deja atrás la polémica en la que se vio envuelta, luego que su actual pareja fuera ampayado abrazando por la cintura a una modelo durante una fiesta de música electrónica. Aunque se especuló que su relación había llegado a su fin, Alejandra decidió retomar su romance con el deportista.

El pasado 21 de diciembre, la modelo subió un video en compañía de Said Palao, quien la abrazaba con cariño frente a cámaras. “Nadie sabe lo que él y yo pasábamos en esos momentos. Ojo, no es justificación, pero todos pasamos momentos de distanciamiento”, respondió Alejandra cuando la criticaron por perdonar al chico reality.

No quiere más críticas

Alejandra Baigorria está cansada de recibir comentarios negativos desde que se reconcilió con Said Palao, quien ha preferido mantenerse en silencio. Por ese motivo, la rubia se dirigió a sus detractores para asegurarles que no tiene que “dar explicaciones de su vida privada, ni decir nada al respecto”.

“Que juzgue la persona que es perfecta, las que no son perfectas (lo digo por mí). Como todos seres humanos, tenemos que aprender a respetar y entender que no tengo que contar todo lo que pasa en mi relación. ¿Por qué viaje o por qué no viaje?, o ¿qué era lo que estaba pasando? No tengo por qué dar explicaciones. Simplemente, tengo mis razones y estamos contentos y tranquilos”, comentó.

Alejandra Baigorria y Said Palao cumplirán dos años de relación amorosa en enero de 2023.

El hermano de Austin Palao fue captado en un evento abrazando a Melissa Byrne, una modelo de 23 años. Todo esto sucedió cuando Baigorria se encontraba en Miami, Estados Unidos. Los amigos de Said salieron en su defensa, indicando que nada pasó esa noche y que se trataba de un malentendido. Sin embargo, la mujer ampayada con Said aseguró que el deportista coqueteó con ella.

