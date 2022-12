Alejandra Baigorria le dijo adiós a ‘Esto es Guerra’ y tildo de hipócritas a sus compañeros

Alejandra Baigorria molesta con 'Esto es Guerra'. (Instagram)

La temporada 2022 de ‘Esto es Guerra’ llegó a su fin este miércoles 21 de diciembre. Los ‘guerreros’ resultaron ganadores, algo que Alejandra Baigorria consideró injusto, pues señaló que desde que inició el reality la producción del programa siempre ha mostrado su favoritismo.

Por este motivo, la empresaria de Gamarra emitió un extenso mensaje en sus redes sociales despidiéndose de sus seguidores, indicando que con mucho dolor abandonaba EEG, esto pese a que durante toda la temporada luchó para sacar campeón a los ‘combatientes’.

“Adiós con el dolor de mi corazón, me despido de ustedes. Llevar esta camiseta es luchar y llorar, ir contra toda las injusticias... ¡Duele y duele mucho! Adiós mi equipo querido, discúlpenme por no poder luchar más, traté pero siempre los resultados serán los mismos, los amo”, escribió en un primer momento.

Asimismo, Alejandra Baigorria publicó otro mensaje para hablar sobre sus compañeros de ‘Esto es Guerra’, señalando que hace poco se enteró que varios de ellos hablaban a sus espaldas, por lo que los tildó de hipócritas.

La rubia también precisó que ella se mostraba totalmente real, tanto en televisión como en redes sociales, por lo que si debía decir algo de alguien se le dice cara a cara y no habla a las espaldas de nadie.

“Y que pena es irme sabiendo que compañeras dicen y hablan cosas detrás de cámaras. Capaz si soy fregada porque lucho por mi equipo, pero si hay algo que no tolero y me da pena es la hipocresía. Si hay algo que me quieren decir, me lo dicen en la cara, por ser real, por no ser un personaje y decir lo que pienso en vivo, pues si esa soy yo no tengo caretas y no soy hipócrita. Que pena por ustedes”, añadió.

Recordemos que Alejandra Baigorria estuvo alejada de la competencia durante varias semanas por una lesión, además que ha estado involucrada en una verdadera polémica por el ampay que protagonizó su pareja Said Palao, quien fue captado tomando de la cintura a una joven.

Alejandra Baigorria arremete contra 'Esto es Guerra'. (Instagram)

Defiende su relación con Said

Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que aparece bastante cariñosa al lado de Said Palao, esto pese a que se dijo que el chico reality le había faltado el respeto con una joven modelo de 23 años.

En los comentarios de la publicación hubieron personas que le recriminaron a la rubia haber perdonado a su pareja, pero también otros que la apoyaron en su decisión, por lo que ella decidió salir al frente a responder a los que la cuestionaron.

“Lindo comentario. Nadie sabe lo que él y yo pasábamos en esos momentos. Ojo, no es justificación, pero todos pasamos momentos de distanciamiento”, fue el comentario que dejó la empresaria.

