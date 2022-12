Al Fondo Hay Sitio: Peter le confiesa a Don Gilberto que él compró la casa de los Gonzales | América Televisión

Lo confesó. El secreto mejor guardado de Peter fue confirmado a Don Gilberto, cuando los entrañables amigos se vieron en la bodega del patriarca de los Gonzales. Y es que, cuando las familias intercambiaron de casas, el padre de Teresita encontró las escrituras de la vivienda de su familia y estaban a nombre del mayordomo de los Maldini.

Es por eso que, cuando Peter fue a hacer una compra a la tienda de Don Gil, el abuelo se tomó un momento para revelarle que sabía lo que había hecho por su familia. Incluso le dijo que desde ese momento, todo lo que compraría sería gratis para él como una forma de agradecerle.

Tras ello, Peter le pidió una explicación, pues quiso saber cuál es el motivo por el que tenía esas deferencias con él y su entrañable amigo no dudó en contarlo. “Tú eres nuestro benefactor, Peter. Tú sabes muy bien de lo que hablo, no te hagas. Tú nos conseguiste esta casita, hazte el sonso ahora”, comentó al inicio.

Pese a que Peter se mostró molesto e intentó decirle que no entendía de lo que hablaba su amigo y vecino, Don Gilberto continuó agradeciendo. “No sé como hiciste, pero nosotros estábamos en la calle y no teníamos a donde ir, nos botaban de los parques y tú nos conseguiste esta casita. Lo que hiciste por nosotros no tiene comparación, te estaré eternamente agradecido, amigo mío”, sentenció.

Te puede interesar: Al Fondo Hay Sitio: Así fue el ‘atraco’ de los Gonzales como los integrantes de ‘La Casa de Papel’

Peter le confiesa a Gilberto que él compro la casa de los Gonzales. (América TV)

Aunque el mayordomo de Francesca intentó irse molesto, no resistió y volvió para confesar lo que paso. Allí señaló que hizo lo mejor por la familia del frente, quien pasó por un duro momento al quedarse en la calle.

“No se lo digas a nadie. Nadie debe enterarse. Sí, yo les conseguí esta casa, pero si madame se entera me bota. Ella vino hasta acá para no volver a verlos, estaba harta de ustedes. Me jugué el todo por el todo, yo solo no podía defenderme de Diego Montalbán”, confesó Peter.

En medio de esta emotiva conversación, el abuelo de Joel continuó mostrando su cariño y completo agradecimiento a su vecino. Aseguró que esta es la muestra de amistad más grande que ha tenido y que no olvidará.

“Tú nos rescataste de una muerte segura, Peter. Es lo más grande que has hecho amigo. Eso nunca lo podré olvidar. Pídeme lo que quieras soy tu esclavo incondicional”, señaló Don Gilberto.

Ante ello, Peter le pidió no ser tan sentimental y solo le pidió una cosa a cambio: no contar este secreto. “Solo te pido una cosa, que guardes el secreto. Hazme ese favor”, expresó el asistente del hogar a lo que Gilberto Collazos respondió: “Descuida, me lo llevaré a la tumba”.

Te puede interesar: Gustavo Bueno emocionado por su recreación del Teniente Gamboa: “Tenía que hacerlo”

Aunque todo parecía terminar allí, en el adelanto del último capítulo de la temporada 9, se ve una escena en la que Don Gilberto se reúne con toda su familia y señala que hará una confesión de Peter. “Aprovecho esta bonita oportunidad en que la familia está reunida, para decirles algo muy bonito que me confesó el Peter”, se escucha en el adelanto. Así que, queda en suspenso si dirá la verdad o qué es lo que pueda contar.

Al Fondo Hay Sitio: Adelanto del capítulo 130, el último de esta temporada. | América Televisión.

SEGUIR LEYENDO