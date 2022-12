Al Fondo Hay Sitio: Así fue el ‘atraco’ de los Gonzales como los integrantes de ‘La Casa de Papel’

Al Fondo Hay Sitio: La familia Gonzales toma el toma el restaurante Francesca´s y secuestra a Diego Montalván. | América Televisión.

No cabe duda que ‘Al Fondo Hay Sitio’ sigue sorprendiendo a sus fanáticos en cada capítulo. Este 22 de diciembre, la familia Gonzales no tuvo mejor idea que disfrazarse de los integrantes de ‘La Casa de Noel’ en clara referencia a la serie española ‘La Casa de Papel’. Esto con el objetivo de demostrar la inocencia de Koky Reyes y librarlo de la cárcel.

Y es que, el esposo de ‘Charito’ fue detenido tras ser acusado de robarle algunas joyas a Francesca Maldini. Para evitar seguir en prisión, Koky llama a Joel Gonzales, quien termina ayudándolo a desenmascarar a Diego Montalbán, pues fue el esposo de la popular ‘Madame’ que le tendió una trampa para sacarlo de ‘Las Nuevas Lomas’.

Rápidamente, el popular ‘Niño con cara de pez’ reúne a su familia para comenzar con el plan de rescate. Incluso, convoca a la pareja de su hermano para que los apoye. Es así como Joel Gonzales interpretó a ‘El Prosor’, Jaimito de ‘Río Rimac’, Pepe Gonzales de ‘Novacheck’, Tito Lara de ‘Caquetá', Gilberto Collazos de ‘Merlín’ y Kimberly Torrejón de ‘Toquio de Lince’.

“Muy bien chabales, vamos a planificar la operación esta noche. Toquio de Lince y Río Rímac ingresan por la puerta principal. Caquetá por las alcantarillas. Novacheck vos sos la campana”, se le escucha decir a Joel Gonzales con acento español, mientras muestra la maqueta del restaurante Francesca’s. Al mismo estilo de ‘El Profesor’ de la exitosa serie de Netflix.

Al Fondo Hay Sitio: Joel muestra el plan que ideó para secuestrar el restaurante de Diego Montalván. | América Televisión.

Juntos se visten con mamelucos rojos y máscaras de Papá Noel para formar el equipo de ‘La Casa de Noel’ y así, poder ingresar al negocio de Diego Montalbán. Los Gonzales entraron con pistolas en mano y en medio de gritos para amedrentar a los trabajadores.

Joel y Don Gilberto fueron los encargados de acorralar al esposo de Francesca Maldini para grabar su confesión. Aunque en un principio, el chef se negó a dar alguna declaración, terminó por decir la verdad acerca de su malicioso plan contra Koky Reyes, por temor a que los atracadores atenten contra su vida.

“Últimamente, le arruiné el negocio a una mujer porque hace un chaufa insuperable y no lo tolero, así como no tolero a su familia que quiero que estén bajo la tierra. Odio a los Gonzales. Los odio más que al gobierno y se me ocurrió algo genial. Agarré el collar y lo escondí en una de las macetas que tienen en esa casa. Ese marido que tienen también merece estar en la cárcel”, dijo Montalbán, muerto de miedo.

Al Fondo Hay Sitio: Diego Montalván termina confesando sus delitos. | América Televisión.

