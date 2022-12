Gustavo Bueno se refiere a la enfermedad que padecería Don Gilberto

Gustavo Bueno habla sobre su personaje Don Gilberto.

La temporada 9 de ‘Al Fondo Hay Sitio’ está próximo a llegar a su fin y el futuro de los personajes aún es incierto. Sin embargo, desde hace ya unos capítulos atrás, los fanáticos comenzaron a preocuparse por la salud de Don Gilberto. El viudo de Nelly Camacho ha mostrado en algunas ocasiones que suele olvidarse de las cosas, por lo que comenzaron los rumores de que tendría alzheimer.

Además, un reciente video promocional de América Televisión, mostró al popular personaje en un centro de salud, luego de que se diagnosticara este mal. Por esa razón, los fans encendieron las alarmas. Sin embargo, el propio actor ha salido a explicar lo que realmente sucede.

El padre de Teresita confesó que sí podría ser que Don Gilberto tenga una enfermedad, pero descartó que se trate de alzheimer porque esta no tiene cura.

“No (tiene alzheimer), Gilberto puede tener lo que se llama un alza en el azúcar o problemas de hígado que lo conducen a una encefalopatía. La encefalopatía es transitoria, pero también tiene pérdidas de memoria, de ubicación, de sentido y todo eso. Creo es lo que le pasa a Gilberto”, expresó el artista a La República.

Don Gilberto de Al Fondo Hay Sitio protagoniza desgarrador comercial. YouTube

Por otro lado, no dudó en bromear con su personaje. E incluso, indicó que la ‘causa’ de su enfermedad se debería al licor que siempre suele tomar, nada menos que el yonque. “¡Mucho yonque, pues! Y azúcar en la sangre. Eso se le va al cerebro, pero no es alzheimer. El alzheimer no se regresa, es irreversible”, sentenció.

Don Gilberto revivió frase de La Ciudad y los Perros

En el capítulo 122 de la novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, los Gonzales y los Maldini Montalbán se enfrentaron en un duelo de talentos. Ambas familias debían mostrar lo que mejor podían hacer para ganar los puntos y demostrar que son los mejores de ‘Las Nuevas Lomas’.

Cuando todo iba empatado, Don Gilberto sacó su mejor actuación para poder llevarse el triunfo. Fue entonces que decidió ‘imitar’ a Gustavo Bueno en una de sus icónicas escenas en el cine peruano. “Haré modestamente una imitación de uno de los actores más guapos de la historia del Perú, que hacía papeles de militar”, mencionó al inicio.

Tras ello, sorprendió a todos al decir una de las populares frases de ‘La Ciudad y los Perros’. “Párese, ¿qué me mira, cadete? ¿Quiere que le regale una fotografía mía calato?”, expresó llevándose los aplausos del público. Como era de esperarse, los Gonzales se coronaron como los ganadores.

Don Gilberto imitó a Gustavo Bueno en 'Al Fondo Hay Sitio' | América TV

