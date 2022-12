Fabianne Hayashida se arrepiente de operaciones en su cuerpo: “No es lo mío”

Fabianne Hayashida se arrepiente de operaciones en su cuerpo. (Instagram)

Aunque considera que la mejor época de su vida fue cuando estuvo en ‘Combate’, Fabianne Hayashida señaló que durante su paso por este reality también provocó que tenga muchas inseguridades en su cuerpo, al punto de tomar la decisión de realizarse una operación.

La influencer señaló que cuando sus compañeros la molestaban con su aspecto físico, ante cámaras trata de llevar la situación de la mejor manera, incluso sonreía y tomaba todo a la broma, pero que en el fondo estos comentarios la afectaban emocionalmente.

Debido a que el tiempo en el que estuvo en este reality de ATV fue cuando era una adolescente, Fabianne Hayashida aceptó que era muy fácil sentirse influenciado por terceras personas. Fue así que un día decidió operarse ante la recomendación de un conocido suyo.

“Me traumaron mucho con el tema de mi cuerpo, yo era una niña de 17 para 18 años, obviamente no tenía el cuerpo de Paloma Fiuza ni de Alejandra Baigorria. (...) Me lo tomé a chiste, pero mentalmente no”, admitió la chica reality.

La ‘China’ también admitió que las bromas pesadas que le hicieron sobre su cuerpo y las comparaciones con las de sus compañeras quedaron grabadas en su mente, tomando la decisión de operarse el busto y los glúteos para sentirse más bonita.

“Era el patito feo de Combate. Decían: ‘La maravillosa Alejandra Baigorria y el cuerpazo de Paloma… y la ‘China’’. Yo me reía porque sabía que era un personaje. Me reía frente a cámaras, pero llegaba a mi casa y decía ‘soy una fea, tal vez nadie me va a querer’. No lo entendía en el momento, pero analizando las cosas me afectó bastante”, indicó.

Con el pasar de los años se dio cuenta que estas cirugías estéticas no la hicieron sentir mejor, pero lo que luego de renunciar a su trabajo de tripulante de cabina tomó la decisión de quitarse los implantes.

“Fue lo primero que hice, fue súper doloroso. Yo le dije a mi esposo: ‘Esta no soy yo’. Me paraba así o me tapaba, pero en la cámara era otra. Eso no cuadraba, no era mío”, añadió la exchica reality.

Fabianne Hayashida se retiró implantes que se puso por burlas: “No es lo mío”. | TikTok.

Su renuncia a ‘Combate’

En el año 2014, Fabianne Hayashida hizo pública su renuncia a ‘Combate’ a través de sus redes sociales. Ella se despidió de sus seguidores del reality señalando que una lesión en el hombro la iba a mantener alejada, además que quería buscar nuevas oportunidades fuera de la televisión.

“Gracias por todo su apoyo, en verdad no tienen idea lo feliz que me siento por todo cariño. Son dos años en ‘Combate’ de los cuales he aprendido demasiado, he crecido como persona. Me retiro por mi lesión en el hombro y porque quiero buscar nuevas oportunidades, nuevas cosas”, señaló en su cuenta de Twitter.

