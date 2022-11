Fabianne Hayashida revela que se operó los glúteos por las burlas que recibió en ‘Combate’ sobre su físico

Fabianne Hayashida recuerda episodios que marcaron su juventud en Combate | YouTube/Moloko Podcast

Fabianne Hayashida, más conocida como la ‘China’, confesó en una reciente entrevista que participar en ‘Combate’ le generó una serie de inseguridades. Según dijo, varios compañeros del extinto reality hacían comentarios negativos sobre su apariencia física, motivo por el cual decidió someterse a más de una cirugía plástica.

“Me traumaron mucho con el tema de mi cuerpo, yo era una niña de 17 para 18 años, obviamente no tenía el cuerpo de Paloma Fiuza, ni de Alejandra Baigorria. Una vez, Stephanie Valenzuela dijo en televisión nacional ‘el pot* de la china da asco’. Me lo tomé al chiste, pero mentalmente no”, expresó la joven empresaria en ‘Moloko Podcast’.

“Era el patito feo de Combate. Decían ‘la maravillosa Alejandra Baigorria y el cuerpazo de Paloma… y la china’. Yo me reía porque sabía que era un personaje. Me reía frente a cámaras, pero llegaba a mi casa y decía ‘soy una fea, tal vez nadie me va a querer’. No lo entendía en el momento, pero analizando las cosas me afectó bastante”, agregó en otro momento.

Fabianne Hayashida formó parte del equipo 'Rojo' junto a Paloma Fiuza, Ximena Hoyos, Tefi Valenzuela y otras figuras.

La influencer de 28 años admitió que estos ‘chistes’ terminaron por afectar gravemente su autoestima. A pesar de dedicarse por completo al gimnasio, Fabianne Hayashida seguía pensando que no era lo suficientemente atractiva como sus compañeras de ‘Combate’. Es por ello que se operó los glúteos y los pechos, pero rápidamente se arrepintió de su decisión.

Te puede interesar: Esto es Guerra y Combate, la historia de enemistad de los realities de competencia más exitosos de la TV peruana

“Mis gluteos estaban lindos, pero lo hice porque estaba traumada. Por más que la gente me decía que eran bonitos, para mí yo no tenía. También me operé los pechos, y lo hice con un doctor que me lo recomendaron de la nada. Me pidió 3 mil dólares y le dije 800, y me dijo ya. Me operaron en un sótano. Son traumas chiquitos. Era demasiado influenciable. Quería pertenecer al grupo y ser chévere”, dijo.

Fabianne Hayashida también se sometió a una liposucción, según dijo en su podcast con Mario Irivarren.

Se retiró los implantes

La recordada ‘China’ de ‘Combate’ indicó que este 2022 decidió retirarse los implantes que tenía en sus glúteos. Aprovechó su renuncia en la aerolínea en la que trabajaba para pasar nuevamente por el quirófano. “Fue lo primero que hice, fue súper doloroso. Yo le dije a mi esposo ‘esta no soy yo’. Me paraba así o me tapaba, pero en la cámara era otra. Eso no cuadraba, no era mío”, sostuvo.

Te puede interesar: ¿Qué pasó y cómo lucen ahora los integrantes de la primera temporada de ‘Combate’?

“Los pechos normal porque todo el mundo tiene, pero esto (los glúteos) fue por una inseguridad que me pusieron en el cerebro. En verdad, recomiendo que nunca tomen decisiones apresuradas y, sobre todo, que hagan algo por uno mismo y no porque los demás te lo dicen. Eso fue lo que me pasó, pensé que era menos por no tener un cuerpazo, y ahora veo que eso no tiene nada que ver”, añadió.

Fabianne Hayashida se retiró de 'Combate' y de los reality de competencia debido a una lesión en su hombro.

SEGUIR LEYENDO